Budó torna a insistir en cedir a les autonomies el control del desconfinament

La consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha defensat aquest dijous que la crisi pel coronavirus tingui una gestió diferenciada per territoris, i ha ofert col·laboració al Govern de Pedro Sánchez, però ha demanat que escolti el Govern: "Demanem col·laboració i no imposició ".





En roda de premsa telemàtica, ha destacat que Sánchez proposés aquest dimecres al Congrés al líder del PP, Pablo Casado, treballar conjuntament i des de diferents àmbits territorials la resposta a la crisi i el desconfinament, cosa que creu que representa una "rectificació" del Govern central per abordar diferents solucions en funció del territori.









Ha sostingut que el decret de l'estat d'alarma ha suposat un "fracàs" perquè ha implicat lentitud en la presa de decisions i algunes rectificacions, segons Budó, que ha ofert al Govern central la seva col·laboració per treballar de forma lleial per combatre la pandèmia, i ha insistit en la necessitat que l'Executiu de Sánchez escolti a la Generalitat i no imposi condicions.





"Celebrem que des del Govern d'Espanya s'estigui treballant en la possibilitat que el desconfinament es pugui dur a terme des dels territoris", ha afegit, i ha demanat que el pugui gestionar el Govern amb les competències que va retirar el decret de l'estat d'alarma, ha dit Budó en una roda de premsa en què també han participat els consellers Miquel Buch i Alba Vergés.





El Govern preveu abordar el seu pla de desconfinament en un Consell Executiu dissabte i no té decidit si inclourà el passaport d'immunitat plantejat pel doctor Oriol Mitjà, segons Budó, que ha sostingut que els ajuntaments han de tenir un paper en el desconfinament però que les administracions han de garantir que els ciutadans reben els mateixos serveis i oportunitats.





SORTIDA DE NENS





Sobre la sortida de nens al carrer i les diferències entre la proposta actual del Govern espanyol i la de la Generalitat --la de l'Executiu Sánchez no inclou franges horàries--, ha dit entenen que "les famílies poden fer cas a les recomanacions que fa el Govern" i seguir aquestes franges horàries.





Preguntada per si la policia podria identificar persones que segueixin indicacions de Govern, però no del Govern espanyol, ha remarcat: "No li veig el problema, no veig que una cosa sigui incompatible amb l'altra. Es pot sortir en franges determinades" per reduir els contactes, ha insistit.





Vergés ha defensat que, després de rectificar les mesures plantejades, les del Govern central s'"han acostat a la proposta de la Generalitat", i ha lamentat que no s'hagi establert una franja horària com va defensar la Generalitat, que tenia en compte hores lectives i entrades i sortides del treball, ha dit.