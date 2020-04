Els musulmans comencen un Ramadà sota confinament

Les comunitats musulmanes establertes a Catalunya es preparen per a un Ramadà marcat pel confinament a casa provocat per la pandèmia del nou coronavirus i que impedirà les oracions comunitàries en els centres de culte.





Les tres federacions musulmanes, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), la Federació Consell Islàmic de Catalunya i la Federació Islàmica Catalana, han acordat unes recomanacions per a aquest Ramadà "en circumstàncies especials, mai experimentades amb anterioritat", que comença aquest divendres durant un mes.





En l'acord de les tres federacions, deixen clar que molts aspectes d'aquest mes als que s'estava acostumat no serà possible aquest any, i remarquen que "no es podrà resar comunitàriament --ja sigui a la mesquita o en un altre lloc habilitat-- en el Ramadà d'aquest any".









"CELEBRACIÓ FAMILIAR"





El president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat), Mohamed El Ghaidouni, va declarar que en aquest Ramadà, a causa que no es podran dur a terme les oracions diürnes i nocturnes en comunitat, serà "més un mes de celebració familiar i no comunitària".





El Ghaidouni, que ha estimat en uns 500.000 musulmans a Catalunya, va dir que els llocs de culte romanen tancats al públic, com indiquen les autoritats sanitàries, i ha ressaltat que la vida humana és el que impera per sobre de tot des d'una perspectiva religiosa .





Les tres federacions asseguren que el dejuni és un deure religiós personal, individual i íntim i que la lectura de l'Alcorà es pot fer "en la intimitat de la llar, sol o amb la família", així com advoquen per una comunicació amb la mesquita i el seu imant.





Assenyalen que l'imam ha d'idear formes de comunicar-se amb els feligresos de la seva mesquita a través de les xarxes socials, encara que sigui setmanalment: aquest és el cas de l'imam de la mesquita ubicada al centre islàmic de Sants, que es dirigeix als fidels per Instagram.





En aquest sentit, el secretari general de la Federació Consell Islàmic de Catalunya, Mohammad Halhoul, ha assenyalat que els centres i oratoris estan fent arribar als fidels recomanacions sobre com poder fer les oracions nocturnes a la llar i quins textos s'han de llegir, i els imants estan a disposició per dubtes.





En un Ramadà sense 'iftar' --ruptura del desdejuni-- comunitaris en els centres de culte, Halhoul va explicar també que moltes comunitats estan preparant repartiment d'aliments a domicili per a les famílies més necessitades.





GENERALITAT





La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat ha recordat en unes recomanacions als ajuntaments que, tot i que les mesquites, a l'igual que la resta de centres de cultes, no tenen l'obligació de tancar, està prohibida la circulació de persones a peu o en vehicles excepte casos excepcionals, "entre els quals no es troba l'assistència a centres de culte".





Ha assenyalat que es pot atendre els fidels amb mitjans telefònics o telemàtics, s'ha de restringir els 'iftar' a l'àmbit familiar, ha subratllat es podran fer lliuraments d'aliments a famílies amb necessitats especials extremant les mesures de seguretat i que en el cas dels 'zakat' --contribución solidaria-- hi ha un contacte directe entre persones, caldrà ajornar-la.





Ha explicat que, davant peticions d'espais per a celebracions col·lectives, a causa de les dates del Ramadà i la situació excepcional pel coronavirus, no s'ha de preveure ja que aquestes no es poden realitzar.





El Ramadà correspon al novè mes del calendari musulmà --de base lunar-- en què està prescrit el dejuni, l'abstenció de fumar, beure i mantenir relacions sexuals des de l'alba a la posta de sol, i només poden ometre obligacions en casos especials com malalties.