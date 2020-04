Jupol critica el Govern central per "obrir la porta al desallotjament" de la Policia a Via Laietana

El sindicat policial Jupol ha criticat aquest dijous que el Govern espanyol "obre la porta al desallotjament" de la Policia Nacional de la comissaria de Via Laietana de Barcelona, on s'ubica la Prefectura, per posar al seu lloc un museu de la repressió franquista.





En un comunicat, el sindicat ha exposat que el Govern central ha respost per escrit a una pregunta feta per ERC al Congrés en relació a la cessió de la Prefectura Superior de Policia Nacional per la seva reconversió en un centre d'interpretació de la dictadura, i creuen que la resposta del Govern central deixa la porta oberta a fer-ho.





El secretari provincial de la Jupol, Marcos Veiras, ha qualificat aquesta mesura com incomprensible, i ha afegit que no entenen que en l'actual situació de crisi sanitària, "el Govern espanyol entri al joc de les peticions dels partits independentistes".









"No vengui de nou a la Policia Nacional a canvi d'un grapat de vots dels partits independentistes", ha reclamat Veiras, que ha demanat al Govern central que recapaciti i defensi les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i els seus centres de treball.





El sindicat al·lega que no hi ha cap raó ni funcional ni operativa perquè es mogui a la Policia de la Via Laietana, i recorda que en aquestes dependències treballen desenes d'agents i personal d'administració i que el trasllat a unes noves que reuneixin les característiques necessàries "seria molt complicat".