Espanya descarta el MEDE després d'una reunió del Consell Europeu sense acords

La ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, ha assegurat que Espanya no té pensat acudir al Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE), al temps que ha explicat que el Govern d'Espanya manté la seva petició que el fons de recuperació s'articuli a través de transferències no reemborsables.





Així ho ha defensat la ministra en la seva compareixença davant els mitjans després de la reunió dels caps d'Estat i Govern de la Unió Europea (UE), que s'ha saldat aquest dijous sense grans avanços sobre com s'articularà la resposta comunitària a la crisi generada pel Covid-19.





D'aquesta manera, González Laya ha negat la possibilitat que Espanya s'estigués plantejant acudir al fons de rescat europeu, una posició que havia assegurat el primer ministre italià, Giuseppe Conte. Aquest dimecres, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no va aclarir aquesta posició tot i ser preguntat per això tant pel PP, com per Ciutadans.





La ministra d'Afers Exteriors ha explicat que Espanya ha defensat en la cimera europea que la triple xarxa de seguretat avançada per l'Eurogrup es posi en marxa "com més aviat possible".









Així mateix, també ha defensat la creació d'un fons de recuperació econòmica i social que sigui "ambiciós", que es financi amb deute "perpètua", que estigui destinat a atendre les necessitats "pos Covid" i que es distribueixi entre aquells Estats membres més afectats. No obstant això, González Laya ha reconegut que no hi ha un consens sobre aquest punt, de manera que els caps d'Estat i Govern hauran de tornar-se a reunir.





La ministra ha defensat que Espanya s'ha situat "al centre de joc" de la discussió, ja que "un dels èxits" de la trobada ha estat la quantia del fons de recuperació. Segons González Laya, la majoria de països s'ha mostrat a favor de la forquilla plantejada per Espanya: un fons d'entre 1 i 1,5 bilions d'euros.





El major punt de desacord, especialment entre països del nord i el sud, ha estat com s'articularà el fons. Espanya ha defensat que siguin transferències directes no reemborsables per evitar el sobreendeutament, per "solidaritat" i per garantir una "sortida simètrica" de la crisi.





Així mateix, González Laya ha indicat que Espanya ha demanat a la resta de països unes perspectives financeres "ambicioses" i centrades en garantir la "cohesió de territoris", que afavoreixi la convergència entre els diferents estats membres i que "doni suport l'agricultura".