Nova ocurrència de Donald Trump: proposa "injectar desinfectant" per a tractar el Covid-19

El president dels Estats Units, Donald Trump, sol ser notícia per oferir declaracions, si més no, polèmiques. No obstant això, aquesta vegada ha creuat els límits del que es pot considerar atemptat contra la salut pública. El president ha assegurat que "seria interessant" provar a "injectar desinfectant" en els pulmons dels pacients.













No obstant això, l'espectacle no va acabar aquí. Després que un dels experts de el Govern de Washington assegurés que, segons un estudi oficial, les altes temperatures i la humitat escurcen la vida del Covid-19, Trump va suggerir tractar els pacients amb coronavirus amb "raig ultraviolats o una llum molt poderosa ".





"Jo crec que el desinfectant acabaria amb ell en un minut, un minut. Hi ha alguna manera de poder fer una cosa així amb alguna injecció?", va preguntar el president a l'epidemiòloga Deborah Birx, que no va saber ni què respondre. "Entraria en els pulmons i podria fer una tremenda jugada, de manera que seria interessant comprovar-ho", ha insistit Trump.





Les paraules de el president han generat indignació al seu país i al voltant de el món, aconseguint ser trending topic mundial durant diverses hores. "Aquesta noció d'injectar o ingerir qualsevol tipus de producte de neteja en el cos és irresponsable i perillosa", va afirmar el metge i expert en salut pública, Vin Gupta. "Aquesta és la classe de mètode que la gent utilitza quan vol matar-se", assenyala.