Dolors Bassa sortirà de presó per a treballar en serveis essencials

L'exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa podrà sortir de la presó de Puig de les Basses, a Figueres (Girona), per treballar en serveis essencials després que la junta de tractament de la presó ha acordat modificar el seu ús de l'aplicació de l'article 100.2 de l'Reglament penitenciari, que fins ara utilitzava per tenir cura d'un familiar més gran.









La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha detallat en un comunicat aquest divendres que Bassa podrà sortir de la presó cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, per a una jornada laboral de sis hores diàries.





Bassa farà servir els permisos de sortida pel 100.2 per treballar en una empresa que presta serveis essencials: en aquest cas els interns amb aquests permisos poden gaudir-ne durant el confinament, mentre que no se'ls permet sortir per tenir cura de persones dependents ni fer voluntariats.