L'Eurolliga de bàsquet jugarà la fase final al juliol ia porta tancada

La Junta Executiva de l'Eurolliga ha aprovat aquest dijous el seu pla de ruta per finalitzar la temporada, que passa per disputar el que resta de temporada durant el mes de juliol i en una seu única, fixant el 24 de maig com a data límit per decidir si segueix endavant amb aquest pla o si, per contra, es cancel·la la temporada per culpa del coronavirus.





La companyia organitzadora de l'Eurolliga i l'Eurocup s'ha donat un mes de termini per decidir si les dues màximes competicions europees es poden reprendre. Un termini similar a l'anunciat aquesta setmana per la Lliga Endesa, que abans del 31 de maig de decidir si segueix endavant amb una nova fase final de 12 equips o si es veu obligada a la cancel·lació.

En el cas que els dos tornejos europeus segueixin endavant, el calendari passa per un període hàbil de possible quarantena fins al 11 de juny. Un dia després s'iniciaria una peculiar 'pretemporada' que abastaria del 12 de juny al 2 de juliol i l'endemà passat començarien els partits.









En el cas de l'Eurolliga, entre els dies 4 i 26 de juliol es disputarien primer els 54 partits restants de fase regular i posteriorment la 'Final a Vuit' que decidirà el campió a partit únic a partir de quarts de final. Tot això en una seu única encara per anunciar ia porta tancada. Condicions similars s'han acordat per l'Eurocup, que finalitzaria el 17 de juliol en comptar amb menys partits.





"Els membres de la Junta Executiva van acordar per unanimitat que les competicions només es reprendran si les autoritats de salut pública i els governs locals pertinents ho permeten", va subratllar l'Eurolliga en un comunicat.





RENOVACIÓ AUTOMÀTICA DE CONTRACTES





D'altra banda, la competició va anunciar un acord entre els clubs i l'Associació de Jugadors de l'Eurolliga (ELPA) que estableix una sèrie d'obligacions i garanties mínimes per a ambdues parts mentre duri la temporada 2019-20.





Així, mentre les competicions romanen suspeses s'estableixen dues normes. La primera, que els jugadors poden tornar a les seves ciutats d'origen temporalment sota la seva responsabilitat. La segona, que es posposen els pagaments pendents per salaris dels jugadors.





En cas que es donin "les condicions de salut i seguretat necessàries" per reprendre la competició, els contractes dels jugadors que anessin a concloure quedarien automàticament estesos fins al 31 de juliol. En aquest supòsit, els clubs abonarien durant aquest mes addicional el 85 per cent del salari base dels jugadors fixat per a la temporada 2019-20.