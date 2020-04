Los Manolos graven un concert per als sanitaris des del terrat de l'hospital Vall d'Hebron

El grup de rumba catalana ha fet un concert al terrat de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per homenatjar al personal sanitari per Sant Jordi, i ha tocat la nova versió d''Amigos para siempre' adaptant la lletra per agrair la seva tasca contra el Covid -19.





La iniciativa va sorgir després de fer pública la cançó versionada, quan la direcció els va proposar pujar a cantar al seu terrat per als que estan "en primera línia, a peu del canó", i ho han fet. Com a públic han tingut a membres del personal mèdic del centre.