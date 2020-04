Madagascar afirma tenir una (inverosímil) cura pel Covid-19: un te d'herbes

El diumenge 20 d'abril a la nit el president de Madagascar, Andry Rajoelina, va anunciar que el país disposava d'un remei natural per eliminar el coronavirus. No obstant això, la notícia no va acabar com tothom esperava: el líder del país va presentar un te d'herbes fet amb fulles d'artemisa a què ha anomenat Covid-Organics.













Així mateix, el president ha decretat el desconfinament parcial de l'Illa Gran, que es va fer efectiva dimecres. Fins a la data, el país té 24 casos de contaminació i cap mort. Amb aquestes dades, el govern es pot permetre fer discursos amb herbes que suposadament curen una pandèmia que està arrasant el món. Des de la compareixença de Rajoelina, els nens de primària i secundària estan obligats a consumir aquesta beguda.





El discurs no ha agradat gens a la comunitat científica de país. l'Acadèmia de Medicina de Madagascar, en un comunicat publicat el dimarts, ha subratllat que "aquests són medicaments la evidència científica encara no s'ha aclarit i que és probable que danyin la salut de la població, en particular que nens".





A més, el poc que sabem sobre els assajos clínics realitzats a Madagascar planteja preguntes dins de la comunitat científica internacional. "És impossible establir en quinze dies o un mes un assaig clínic digne d'aquest nom sobre les virtuts de la artemísia en el camp de Covid-19, que avui és completament desconegut. No hi ha evidència clínica. No hem de crear esperança, lamenta Pierre Lutgen , doctor en química a Luxemburg i investigador durant quinze anys sobre les virtuts terapèutiques de la artemísia. Em temo que això desacreditarà les virtuts de la planta a les malalties tropicals, on ha demostrat ser eficaç".