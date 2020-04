El Parlament valida els decrets del Govern per fer front a la pandèmia

El ple de Parlament ha validat aquest divendres diversos decrets promoguts pel Govern per fer front a la crisi del coronavirus, que representen "una autèntica estratègia legislativa", ha dit el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, al ple, amb 21 diputats i, per primera vegada, amb vot telemàtic o delegat per a la resta.





El decret 6/2020 de mesures assistencials, pressupostàries, financeres, fiscals i de contractació pública s'ha aprovat amb el suport de tots els grups excepte la CUP, que ha votat en contra, i el PP, que s'ha abstingut, i els grups han votat el mateix sobre el 7/2020 de contractació pública, salut, gestió de residus, transport públic i mesures econòmiques, excepte el PSC-Units, que s'ha abstingut.





El 8/2020, que va modificar aquest últim decret, ha comptat amb el suport de Cs i de Govern de JxCat i ERC; el rebuig de la CUP i l'abstenció de la resta, i el 10/2020, de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la pandèmia, s'ha validat amb el suport de tots els grups, menys l'abstenció de PSC -Units i PP.





Aragonès ha destacat que aquests decrets s'emmarquen en una estratègia de tres fases per garantir recursos contra el coronavirus; contribuir a la liquiditat de la ciutadania, i posar les bases per a la reconstrucció, i inclouen mesures ja posades en marxa com la incorporació de personal sanitari; posposar la recaptació d'impostos de la Generalitat, i promoure ajudes per a autònoms, entre d'altres.









Ha agraït la responsabilitat als grups de l'oposició i ha augurat que se'ls tornarà a demanar en el futur per impulsar noves mesures: "Tot el que deixem de fer ara seran problemes per al dia de demà", ha avisat, i ha advertit que la pandèmia sanitària no ha de convertir-se en una pandèmia social amb més desigualtats.





Aragonès ha defensat que es requereix col·laboració, i ha criticat: "No entenem la decisió de Govern de recentralitzar competències amb l'estat d'alarma", de manera que li ha demanat reconsiderar la seva decisió de cara a la gestió de l'desconfinamiento, després del que ha subratllat que el Govern va prendre ràpidament decisions davant la pandèmia.





COL·LABORACIÓ AMB CRÍTIQUES





Jorge Soler (Cs) ha acusat el Govern d'haver desaprofitat la mesura més important, al no haver adaptat a la crisi els pressupostos que s'aprovaran aquest divendres, i ha dit que Cs els tendeix la mà i que l'Executiu de Quim Torra té dos opcions: "Tancar-se en un Govern amb una mínima majoria parlamentària, o obrir-se per arribar a acords que ampliïn la representació de la gran majoria parlamentària".





La diputada del PSC-Units Alícia Romero ha estès la mà a la Generalitat, tot i que l'ha acusat de no haver mobilitzat ni reorientat recursos per afrontar la crisi, així com de no haver impulsat decrets de modificació pressupostaris, malgrat estar prorrogats: "Sempre van tard o posen excuses. Hi ha competències i tenen recursos per prendre algunes decisions".





Des dels comuns, Lucas Ferro ha qualificat d'insuficients les mesures de la Generalitat: "No demanem una resposta equiparable a la mobilització de recursos de l'Estat espanyol o qualsevol altre Estat, però pot mobilitzar recursos per dissenyar un pla de xoc i no ho ha fet", ha asseverat, i ha demanat mesures per a sectors desprotegits, encara que no donin grans titulars.





Després d'assegurar que les mesures de la Generalitat van dirigides a que la crisi la paguin els més vulnerables, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha demanat que el pla de xoc social que s'impulsi no segueixi els mateixos paràmetres, i ha advertit que "les privatitzacions i les retallades dels últims anys no són aliens "a la situació actual.





Alejandro Fernández (PP) ha criticat que la consellera Meritxell Budó insinués que haurien mort menys persones en una Catalunya independent: "El confinament total que ha defensat suposadament Torra ha estat sempre postureig", i ha retret a la Generalitat que no demanés abans col·laboració a l'Exèrcit --van morir 511 persones en residències de gent gran fins que va començar a actuar i després les xifres es van reduir, segons ell--.





La republicana Anna Caula ha defensat la gestió de la Generalitat davant de la de l'Executiu central, a què ha acusat de prendre decisions "molt discutibles, un confinament dels més autoritaris en restricció de drets i llibertats, i amb la recentralització per bandera".





Des JxCat, Lluís Guinó ha agraït el to positiu de diversos grups de l'oposició, i ha defensat que aquestes mesures són de "xoc" per fer front a la pandèmia i les seves conseqüències amb mesures a curt i mig termini, i que properament s'hauran d'abordar altres, també enfocades a repensar models.