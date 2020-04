Sonsoles Onega a la ministra Irene Montero: Sortiran a passejar amb els seus fills o "amb el jardí" tenen prou"?

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, després de superar, amb un quart test el Covid-19 i més de 40 dies confinada a la casa familiar de Galapagar va ser entrevistada en directe per la periodista Sonsoles Ónega a Telecinco.

















Durant l'entrevista, la primera concedida per la ministra d'Igualtat després de la seva sortida de l'aïllament, Irene Montero apel·la a "un error de comunicació" el canvi de postura respecte a la sortida dels nens al carrer. "Cal ser humils, hi va haver un error de comunicació (...) Cometre errors ens fa veure que som humans. Els pares, com tots, s'equivoquen, i quan cometem un error cal admetre-ho".





Ónega va suggerir a Montero que en el govern de què forma part que es posin d'acord "el país necessita un pla, acordin-Sra. Montero, que encara hem d'escoltar, no sé si aquesta comissió de Parlament s'aconseguirà quelcom o no res "al que Montero va replicar" clar que donarà".





Sonsoles Ónega li va arribar a dir al seva entrevistada "jo estaria parlant tota la vida amb vostè, i quan li deia que ho aprovin d'una vegada, és que ho anuncien i després tarden molt a aprovar-lo. Però aprovin perquè fins que la gent no el cobri, no hi ha diners a les cases, eh! " . Va ser quan Montero va admetre llavors davant la periodista que "en això tens tota la raó, tens tota la raó". Al que la periodista de Telecinco va insistir "anunciïn i aprovin, anunciïn i aprovin, que aquesta fórmula és infal·lible".





I és que ja ho va dir la ministra d'Igualtat només entrar a l'entrevista "vaig a fugir completament de les polèmiques".





QUÈ FARÀ LA FAMÍLIA IGLESIAS-MONTERO AQUEST DIUMENGE?





Sobre els seus plans dels seus fills aquest diumenge en el qual es posa en marxa la mesura de passejades d'una hora, Montero va defensar com va poder a l'màxim la seva privacitat personal tot i que la pregunta de Ónega va ser incisiba: "¿van a sortir a passejar amb els seus fills o "amb el jardí" ja est+a? ". Jardí a què va fer referència el vicepresident de Govern, Pablo Iglesias, al Congrés aquesta setmana: "tinc molta sort per tenir jardí per treure als meus fills".





La ministra Montero ha intentat defugir de la pregunta, però a la fi ha contestat a la periodista sobre els plans per al diumenge, dia en què els nens podran sortir una hora a el dia a passar amb els seus pares entre les 9 i fins a les 21 hores .





"No sabem l'agenda de treball que tenim per al diumenge, però ho veurem. Sempre tractem de protegir la intimitat dels nostres fills i per això prenem moltes de les decisions que hem pres en família. Veurem l'agenda i la disponibilitat de temps, sempre garantint el seu dret a tenir un dia a dia el més saludable possible ", va respondre la ministra d'Igualtat.

















EL CONFINAMENT DE MONTERO A GALAPAGAR HA ESTAT POLÈMIC





La primera vegada que la Ministra d''Igualtat va tenir accés als test diagnòstics ser el 12 de març després de la celebració de la manifestació de l'8-M que molts afirmen que va ajudar a la propagació de l'Covid-19 a Madrid. En aquest primer test es va donar el seu primer 'positiu', convertint-se així en el primer cas dins el Govern de Pedro Sánchez.













Mentre guardava la quarantena, Montero veia com l'actualitat política avançava sense. Així que va esgotar el segon test. El resultat ?, un segon 'positiu' del 28 de març que la va obligar a seguir a casa. "Seguiré a casa les setmanes que siguin necessàries per no contagiar a ningú", va afirmar la ministra en els mitjans encara que la seva paciència no va durar tant i el passat 17 d'abril es confirmava la seva tercera prova diagnòstica i el seu tercer positiu. Un resultat que va caure com un gerro d'aigua freda, no només per portar un mes en quarantena, sinó per les dures crítiques que van caure sobre el Govern i Podem per l'ús de tants test que no estan a l'abast de tots els sanitaris que sí que ho necessiten, i molt.





Però tot i les crítiques rebudes una setmana després se li va realitzar a la ministra un quart test que finalment ha donat el "negatiu" esperat per Irene Montero.





Des de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica es va emetre un informe que desmunta un dels punts clau en la gestió d'aquesta crisi: la capacitat d'Espanya per fer test massius. En el mateix s'afirmava que en l'actualitat, en la majoria de comunitats, els laboratoris clínics estan realitzant aquesta activitat sense "incidències significatives". Les dades apunten que Espanya està lluny en la realització massives de test, cosa que sí s'està realitzant en altres països, aquests que van llançar des del primer moment a un cribratge intensiu de la població.