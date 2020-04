La Generalitat presenta el seu propi pla de desconfinamiento al marge de Moncloa

Inclou un comitè d'experts juristes costat del Govern per garantir drets de la ciutadania

El pla de desconfinamiento que el Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquest dissabte preveu tres fases (final de l'confinament, desconfinamiento gradual, nova normalitat) i cinc passos segons el perfil de persones i àrees de treball afectades.





En roda de premsa telemàtica, Torra ha explicat que el pla és obra de les conselleries de Salut i Interior i garanteix la coordinació de tota la Generalitat, i ha recordat que es basa en un informe previ d'experts .





Ara cada conselleria presentarà el seu pla sectorial de desconfinamiento; es crearà un comitè d'experts juristes --també amb presència d'Govern-- que garanteixi els drets de la ciutadania; i Torra ha afegit que el pla té en compte a l'món local: la Diputació de Barcelona, la de Tarragona, la de Lleida i la de Girona, a més de l'ACM i la FMC.





El pla té sis apartats: fonaments; bases dels canvis de fase (confinament, desconfinamiento gradual, nova normalitat); organització del canvi de fase; àmbits estratègics (vigilància epidemiològica, àmbit comunitari, sistema sanitari, comunicació de risc); salut aplicada a totes les polítiques; i salut digital.





TRES FASES



El Govern ha establert tres criteris per decidir canvis de fase: la seguretat (que tots sàpiguen què fer i ho respectin), la traçabilitat (responsabilitats delimitades) i la integritat en la concepció del pla de desconfinamient.





















La primera fase és encara el confinament, en què s'han de guardar distàncies socials, evitar el col·lapse sanitari i funcionar només serveis essencials i, gradualment, alguns altres.





Ha concretat que en aquesta fase --la actual- hi ha unes 1.200 llits d'UCI ocupades a Catalunya, entre malalts de coronavirus i altres --el doble dels llits disponibles abans de la pandèmia--.





La segona fase és el desconfinamient gradual, en què la vigilància sanitària serà clau i en què el sistema de salut "surt de el sistema d'emergència en què ara mateix es troba".





Seria una fase de rescat (baixar la capacitat de les UCI) i després de reactivació (l'operativa de restablir tots els sectors "fins que sigui possible traçar la cadena de contagi en tots els nous casos").





L'última fase serà la de "la nova normalitat", amb nous hàbits socials fins que hi hagi un tractament efectiu, i aprofitant per intentar desenvolupar instruments epidemiològics per anticipar futures epidèmies.





En aquesta fase s'han d'identificar grups vulnerables (inclosos alguns empleats, segons sectors i ubicació), també distingint entre àrees urbanes o rurals; però l'estructura geogràfica general per escalonar el confinament es basaria en les Àrees Bàsiques de Salut catalanes.





CONSULTA EL PLA DE DESCONFINAMIENTO DE LA GENERALITAT