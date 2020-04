Cop de destral de Moncloa a les rodes de premsa del Comitè tècnic

Les rodes de premsa que se celebren a Moncloa han donat més d'un maldecap a l'equip de comunicació. Si en la senzillesa està la clau a partir d'ara es redueixen les intervencions davant la premsa, a la qual no funciona parlar com als nens, perquè ho enxampen tot a l'aire.













Llavors el Govern ha decidit prendre mesures. A partir d'ara els membres de l'equip tècnic només compareixeran quan es consideri necessari transmetre novetats. Els portaveus han aprofitat aquest dissabte per fer balanç de la feina i agrair especialment a la societat la seva col·laboració en aquest confinament forçat per la pandèmia del Covid-19 .





Fernando Simón, com a director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha estat el principal portaveu d'aquest grup tècnic, al costat de càrrecs de les Forces Armades, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Ministeri de Transports.





D'ara endavant, aquest Comitè seguirà mantenint reunions diàries amb el president de Govern, però només hi haurà rodes de premsa per part d'algun portaveu quan es consideri que hi ha novetats que transmetre. En aquestes compareixences participaran els tècnics que consideri cada Ministeri i singularment Fernando Simón.





Aquest grup ha patit diverses baixes al llarg d'aquestes setmanes a l'estar afectats per coronavirus diversos dels seus membres, entre ells el propi Simón. Van resultar contagiats el Cap de l'Estat Major de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya; el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña; i el comissari de la Policia Nacional, José García Molina.





Tots ells van ser substituïts en algun moment per altres càrrecs excepte la secretària general de Transports, María José Rallo, que ha participat en totes les rodes de premsa des del principi.





També s'han produït algunes polèmiques arran d'aquestes rodes de premsa, com la protagonitzada pel cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago, a l'afirmar a propòsit de la lluita contra la desinformació i els rumors que la Guàrdia Civil treballava per "minimitzar el clima contrari a la gestió de crisi de Govern".





Els tècnics no són polítics i fan una anàlisi de les dades des de la veracitat i no des del tacticisme polític. Aquesta mesura de Moncloa limita encara més l'accés d'informació a la població i els mitjans de comunicació.





