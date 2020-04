Les dones que governen són més eficients en la lluita contra el Covid-19

D'acord a un article de Forbes publicat aquesta setmana, la presència de les dones en el govern, està generant canvis positius davant el Covid-19 .





¿Però qui són aquestes governants del món que ho estan fent millor segons Forbes ?













La presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen , des de l'anunci d'una nova malaltia, el gener va implementar 124 mesures per bloquejar la propagació de virus sense arribar a restriccions totals com en altres destinacions. L'Estat s'ha sumat donar suport a EUA i Europa, enviant 10 milions de màscares facials. D'altra banda, només s'han registrat sis morts, passant aquesta gestió com "de les millors respostes del món", segons CNN. A Taiwan, les mesures d'intervenció primerenca han controlat la pandèmia de coronavirus amb tant d'èxit que ara està exportant milions de màscares per ajudar a la Unió Europea i altres països.









La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel , des del 11 de març, va alçar la seva veu de sinceritat i calma davant el Covid-19, i els va confessar als seus ciutadans que podrien arribar fins al 70% de la població contagiada, si no es mantenien en casa seva. També va realitzar proves massives des de l'inici de la quarantena, figurant amb una xifra d'infectats per sota dels seus veïns europeus. Alemanya ha supervisat el programa de proves de coronavirus a major escala a Europa, realitzant 350.000 proves cada setmana, detectant el virus prou d'hora com per aïllar i tractar els pacients de manera efectiva.













La primera ministra, Jacinda Ardern, va anunciar que a l'abril només es van reportar quatre morts, mentre, les persones que arribaran a Nova Zelanda havien de complir una quarantena durant 14 días.Esta gestió va tenir una primerenca decisió d'imposar el tancament de forma prematura, on les persones que arribaven a país se li va imposar el autoislamiento mentre només hi havia sis casos a tot el país, prohibint després d'uns dies l'entrada d'estrangers.













La primera ministra d'Finlandi a, Sanna Marin , va esdevenir la cap d'estat més jove de l'món, implementant un mètode en l'ús de influencers de diferents edats com a agents clau per combatre el coronavirus, doncs, a través d'ells es difondria la informació científica sobre el maneig de la pandèmia. Les dones que lideren diversos països estan fent un treball desproporcionadament excel·lent per gestionar la pandèmia de coronavirus.





EL SECRTO DEL SEU ÈXIT





L'èxit d'aquests i altres governs liderats per dones per fer front a una pandèmia mundial és encara més notable, atès que les dones representen menys de el 7% dels líders mundials. Tant aquests països com l'illa de Govern autònom, totes democràcies multipartidistes amb alts nivells de confiança pública en els seus governs, han contingut la pandèmia a través d'una intervenció científica primerenca. Han implementat proves generalitzades, fàcil accés a tractament mèdic de qualitat, rastreig agressiu de contactes i restriccions estrictes de les reunions socials.





Per exemple Taiwan: una democràcia de gairebé 24 milions de persones, amb aproximadament la mateixa població que Austràlia, davant de la costa est de la Xina. Taiwan és reclamat per Beijing com el seu territori i ignorat per l'Organització Mundial de la Salut, per la qual cosa hauria d'haver estat molt vulnerable a una epidèmia originada a la Xina continental. Però quan la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, va escoltar sobre un misteriós virus nou que infectava als ciutadans de Wuhan, al desembre de l'any passat, immediatament va ordenar que es inspeccionessin tots els avions que arribaven des Wuhan . Després va establir un centre de comandament epidèmic, va augmentar la producció d'equips de protecció personal, com màscares, i va restringir tots els vols des de la Xina continental, Hong Kong i Macau. Les mesures d'intervenció primerenca i agressiva de Taiwan han limitat el brot a només 393 contagis confirmats-sis morts. El Departament d'Estat dels Estats Units cita l'èxit de Taiwan sobre el coronavirus a l'demanar que se li atorgui a l'illa la condició d'observador a l'Assemblea Mundial de la Salut de l'OMS.





Alemanya, amb 83 milions de ciutadans, ha tingut més de 132.000 contagis, però molt poques morts per milió, molt per sota de la majoria dels altres països europeus. La cancellera Angela Merkel, que té un doctorat en Química Quàntica, ha vist elevar els seus índexs d'aprovació causa del seu maneig capaç de la pandèmia. Alemanya té els llits de cures intensives i el programa de proves de coronavirus a major escala a Europa. "Potser la nostra major fortalesa a Alemanya ... és la presa racional de decisions al més alt nivell de Govern combinada amb la confiança que el Govern gaudeix entre la població", li va dir Hans-Georg Kräusslich, cap de Virologia a l'Hospital Universitari de Heidelberg, a The New York Times.





Nova Zelanda és un país insular de gairebé cinc milions, que depèn en gran mesura de l'turisme. Però la primera ministra Jacinda Ardern va tancar les fronteres de Nova Zelanda als visitants estrangers, el 19 de març, i va anunciar un tancament de quatre setmanes de país, el 23 de març, exigint que tots els treballadors no essencials romanguessin a casa seva, excepte per fer compres o fer exercici a prop. El país va realitzar proves generalitzades i ha registrat més de 1.300 casos d'coronavirus, però només nou morts. Nova Zelanda està a la meitat del seu tancament, i Ardern ha dit que no acabarà aviat. "Davant la major amenaça per a la salut humana que hem vist en més d'un segle, els kiwis [com se'ls diu col·loquialment als neozelandesos] han implementat silenciosa i col·lectivament un mur de defensa en tot el país", va dir Ardern en un discurs davant la nació.





La primera ministra d'Islàndia, Katrín Jakobsdóttir, governa un petit país insular de només 360.000 persones. Però les seves proves aleatòries a gran escala del coronavirus podrien tenir àmplies ramificacions per a la resta de món, ja que va descobrir que al voltant de la meitat de totes les persones que donen positiu per al virus són asimptomàtiques. Islàndia també va intervenir aviat, rastrejant agressivament el contacte i posant en quarantena casos sospitosos de covid-19.













Altres caps d'estat també han aparegut en els titulars per la seva dura resposta a la pandèmia. La primera ministra de Sant Martí , Silveria Jacobs, governa una petita illa caribenya de sol 41.000 habitants, però el pràctic vídeo, en què els diu als ciutadans que "simplement deixin de moure" durant dues setmanes, s'ha tornat viral en tot el món. "Si no tens el tipus de pa que t'agrada a casa, menja galetes. Si no tens pa, menja cereal. Menja civada ", diu emfàticament.

















És massa aviat per dir definitivament quins líders sorgiran com si haguessin pres suficients passos per controlar la propagació de la pandèmia de coronavirus i salvar vides. Però els exemples anteriors mostren que un nombre desproporcionadament gran de líders que van actuar primerenca i decisivament eren dones. No obstant això, l'1 de gener de 2020, només 10 dels 152 caps d'estat elegits eren dones, segons la Unió Interparlamentària i les Nacions Unides, i els homes constituïen el 75% dels parlamentaris, el 73% dels encarregats de la presa de decisions gerencials i el 76% de les persones en els principals mitjans de comunicació.





Ja és hora que reconeguem que el món necessita urgentment més dones líders i igual representació d'dones en tots els nivells de la política.