Messi encapçala la llista dels millors futbolistes dels últims 25 anys

La pandèmia de l'coronavirus no cessa i amb ella, les lligues més important d'Europa i el món continuen paralitzades. La revista britànica Four Four Two va elaborar un rànquing amb una nova premissa.

















En el límit d'aquest rànquing, no hi ha novetats. El primer lloc és per a Lionel Messi . Sobre l'argentí apunten que ha combinat la brillantor amb la consistència en un grau que poques vegades hem vist abans. Messi ha marcat 603 gols en 687 jocs per al Barcelona.





El secunda, Cristiano Ronaldo, de què argumenten: "En més d'una ocasió en els últims anys, han opinat que la cursa de Ronaldo està a punt d'acabar. En canvi, segueix confonent a les expectatives i continua com un dels millors jugadors de l'món als 34 anys ".





Tercer situen a Zinedine Zidane, mentre que tanquen el top 5 Ronaldo Nazario i Ronaldinho.





Apareixen també futbolistes com Rivaldo (11), Kaka (14), Gabriel Batistuta (17) i Romario (23).





Mira a continuació el rànquing complet:





1) Lionel Messi

2) Cristiano Ronaldo

3) Zinedine Zidane

4) Ronaldo

5) Ronaldinho

6) Thierry Henry

7) Xavi

8) Andrés Iniesta

9) Paolo Maldini

10) Roberto Baggio

11) Rivaldo

12) Fabio Cannavaro

13) Ryan Giggs

14) Kaka

15) Wayne Rooney

16) Luis Figo

17) Gabriel Batistuta

18) Eric Cantona

19) Luka Modric

20) Sergio Busquets

21) Raúl

22) Paul Scholes

23) Romario

24) Sergio Ramos

25) Gianluigi Buffon