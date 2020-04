Sánchez adverteix als presidents autonòmics que el Govern fixarà regles comunes per desescalar

Respon així a la queixa de recentralització de Torra i Urkullu ia les CCAA que volen aplicar el seu propi pla per relaxar el confinament.

















El president de Govern, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest diumenge als presidents de comunitats i ciutats autònomes que serà l'Administració central la que fixi les "regles comunes" que tots hauran de seguir per a la desescalada després de l'etapa de confinament provocada per la pandèmia de coronavirus.





Així ho ha manifestat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa al Palau de la Moncloa després de la videoconferència que ha mantingut Sánchez amb els dirigents regionals, en la qual li ha traslladat que demanarà les seves propostes per a estudiar-les, però que "ha d'haver un criteri comú" per a tot l'Estat de cara a la desescalada.





Illa ha recordat que l'estat d'alarma estableix el comandament únic de l'Executiu central, tot i que "molta part operativa" per posar en pràctica les mesures "requereix de la col·laboració entre els diferents nivells d'administració", així que el que ha proposat el president és "1 desescalada asimètrica en funció de la situació i capacitat de resposta", acordant les zones a desconfinar, sempre dins d'una "mètrica comú".





REUNIÓ DILLUNS AMB ELS CONSELLERS



"Les activitats que es vagin obrint són comuns, però això no vol dir que no hi hagi una part molt important a gestionar per part de les comunitats autònomes", ha remarcat el ministre, que ha avançat que aquest dilluns s'ha convocat una reunió amb els consellers regionals perquè transmetin les seves propostes de cara a l'aprovació de el pla de desescalda que aprovarà dimarts que ve el Consell de Ministres.





D'aquesta manera ha contestat Illa a les reclamacions que han plantejat els presidents autonòmics en la videoconferència amb Sánchez, en la qual el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el president de la Generalitat, Quim Torra, són els que s'han mostrat més crítics amb la actuació de l'Executiu i tots dos han demanat recuperar les seves competències.





Urkullu ha reclamat "més criteris i menys tuteles" per abordar la desescalada i ha insistit treballar des de "el model de codecisió d'Alemanya, que comparteix els criteris generals respectant els marcs competencials en un Estat compost". Mentrestant, Torra ha demanat una vegada més gestionar aquesta fase des de les autonomies perquè en el confinament "la centralització no ha funcionat".





Els presidents de l'PP, per la seva banda, han exigit a Sánchez que comparegui davant la Comissió General de Comunitats Autònomes de l'Senat, reclamació que va fer aquest mateix matí el president del seu partit, Pablo Casado, per debatre en aquest fòrum el pla de desescalada. A més, cada un ha sol·licitat mesures concretes per posar en funcionament en els seus territoris.





Així, per exemple, el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha rebutjat que la desescalada es faci per províncies, com planteja el Govern, i ha suggerit que el desconfinamiento s'iniciï també amb "criteris demogràfics", mentre que el dirigent andalús, Juanma Moreno, ha plantejat l'obertura d'el comerç en general, incloses perruqueries i establiments d'estètica personal, a partir del pròxim 11 de maig, i de bars i restaurants a partir de l'25 de maig.





Fernando López Miras, president de la Regió de Múrcia, s'ha mostrat partidari que el Govern fixi "directrius concretes", però també vol que s'estableixin criteris perquè aquesta comunitat no es converteixi "en receptora" de persones contagiades d'altres regions quan es permetin els desplaçaments entre territoris.





Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigit a Sánchez una estratègia "clara" de desconfinamiento per saber a què atenir-se "setmana a setmana".





Des Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha sol·licitat que comenci la desescalada de les activitats econòmiques i es permeti l'obertura de comerços i també activitats habituals a la regió com el cultiu en horts, anar a pescar amb canya o en bot, a recollir bolets o fer surf.





En general, els presidents autonòmics socialistes estan d'acord amb que hi hagi criteris comuns per a totes les comunitats, tot i que la dirigent de Balears, Francina Armengol, ha demanat a Sánchez "un marge de decisió pròpia per regular l'execució" de les mesures de desconfinamiento.





CANÀRIES NO VA A COMENÇAR JA



El president canari, Ángel Víctor Torres, per la seva banda, defensa la asimetria en la desescalada i per això ha transmès a el cap de l'Executiu que l'arxipèlag ja està a punt per iniciar-la, ja que es compleixen amb els paràmetres de capacitats i de recomanacions sanitàries. En aquest sentit, ha dit que Sánchez ha pres nota d'aquesta proposta i que no hi ha hagut un 'no' per resposta.

No obstant això, i davant d'una de les preguntes que se li han formulat en la roda de premsa relativa a la situació de Canàries, el ministre de Sanitat ha deixat clar que aquesta comunitat "no va a començar" a aplicar el seu propi programa de desescalada aquest dilluns.





Illa ha posat èmfasi que les comunitats només podran començar a actuar en aquest sentit una vegada que el Consell de Ministres aprovi el pla general dimarts i que, en qualsevol cas, únicament podran començar a relaxar mesures en tot o part dels seus territoris quan comproven que es compleixen els indicadors que es van a fixar en el mateix.





"En el marc de el pla que s'aprovarà dimarts, es podrà començar a avaluar quina comunitat o quina part de cada comunitat compleix els requisits", ha emfatitzat Illa, incidint en què la desescalada es farà de manera "gradual i coordinada". "No li perdem el respecte a el virus", ha repetit en diverses ocasions.





El ministre ha insistit que les comunitats autònomes exerciran un "paper fonamental" en la desescalada, però no només elles, sinó també el conjunt de les administracions públiques com diputacions o ajuntaments. Per això, ha tornat a dir que el Govern recollirà les seves propostes i l'Executiu fixarà "un conjunt d'indicadors" per així "actuar coordinadament".