Els nous límits

La majoria dels polítics no qüestiona les repercussions morals, econòmiques, polítiques i socials de les seves accions: per contra, prefereixen seguir amb els seus relats i difondre les consignes dels seus programes polítics. Un error greu perquè qüestionar és imprescindible en una societat que necessita un canvi. Al no fer-ho s'enreden en justificacions estranyes, enlloc d'assumir la necessitat de canviar en la vida, en els governs, en la política, en l'economia i en les formes de contribuir i redistribuir. Eviten assumir que després del confinament res serà el mateix, però com més aviat ho facin amb realisme millor serà la supervivència.









Perquè la desocupació, la inflació, l'oferta i demanda, els mercats de futurs i tantes coses es decideixen sospesant els seus costos, però ¿sabem el que suposarà a futur? ¿Podem interpretar totes les accions humanes en analogia amb el que passa als mercats? ¿Resoldrem tots els problemes socials amb aportacions econòmiques? ¿Haurem de simplificar la vida per fer-la més senzilla perquè la complexitat ens arruïna? ¿Anem a viatjar menys ?, realitzarem les trobades preferentment per vídeo-conferència ?, El turisme es reduirá a viatges molt ocasionals? ¿Cap a on evolucionará el paper de l'Estat? ¿Oferirem gratuïtament la nostra privacitat per tenir una major seguretat i garanties de salut?





El que ens acaba de passar és gairebé increïble: que l'Estat ens digués que ens havíem de quedar a casa i ho féssim era impensable fa sis mesos. Ara ens hem quedat i estem dient que hem de fer servir molta més tecnologia per lluitar contra el coronavirus, i d'una manera més intel·ligent. És a dir, que l'Estat conegui on som en cada moment de la nostra vida per evitar aquests contagis, almenys mentre això duri. Ens estaran subornant per la por al contagi, perquè lliurem privacitat a canvi de recuperar l'activitat econòmica i social? Ho lliurarem gratuïtament sense exigir a canvi que canviïn les relacions entre el poder i la ciutadania? Si ho farem pel Bé Comú de la Salut Pública, hauríem de posar en l'altre platet de la balança, més democràcia i més control perquè hi hagi més transparència.





El gran canvi és que la privacitat tindrá una dimensió completament diferent. La gent estará disposada a abandonar moltes idees clau a canvi de la seva seguretat. És un canvi molt important per a la societat que tenim, en la qual els mitjans de comunicació estan molt concentrats en mans de grups que tenen un poder de pressió molt forta, mentre que la ciutadania es troba sense mitjans d'expressió propis. Perquè les xarxes no són encara aquesta expressió i a sobre estan molt contaminades. Els espais públics com els centres culturals tenen una estructura presencial, i portarà el seu temps que facin la seva transició al virtual. I la bretxa digital s'ha de resoldre perquè, a l'igual que la llum, l'aigua, l'habitatge o l'educació, Internet arribi a tots els racons, i de forma gratuïta per als que no tinguin mitjans: accedir és la condició perquè tots puguin exercir el dret a saber i a estar informats, a més de ser la via per a l'educació i la cultura de el futur.





La nostra economia, molt basada en el turisme, l'hostaleria, l'oci i l'hàbit de gaudir en companyia, canviarà, i els incentius d'abans ja no seran els de el futur. Ni podem viure sota les amenaces de ser multat, perquè si les multes s'imposen com a sistema s'exigirà que es penalitzi tot, i ja podem anar obrint la llista d'infraccions laborals, de seguretat, d'incompatibilitats, de medi ambient o urbanístiques: no podrem distingir el que és una sanció del que pugui ser una tarifa. Perquè, com dèiem a del principi, ens hem oblidat dels problemes morals, polítics i socials que el canvi que s'acosta comporta.





La Humanitat respon davant els reptes de les seves emergències: en moments d'emergència es construeixen els bons governs, la gent participa, el vigor de la ciutadania augmenta, el servei públic es fa comú, els diners ajusten el seu valor com a mitjà en lloc de com a fi , i els ciutadans assumeixen els assumptes principals amb vigor perquè les seves vides i els seus països no entrin en declivi. Perquè per renovar les nostres vides necessitarem viure amb una nova energia. És un somni? Ho veurem fet realitat? Quan despertem d'aquest confinament sabrem el que és bo. L'esperança és que la gent és el millor que tenim, i com deia Rousseau, com més se li exigeix més devoció sent pel seu país.