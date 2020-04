El Grup Joly presenta un ERTO per les seves nou capçaleres

Els ERTES continuen emprant-se per alleujar la situació financera dels mitjans de comunicació. Tot i les bones dades d'audiència de les edicions digitals, els ingressos publicitaris s'han desplomat per l'aturada econòmica i les vendes no estan sent suficients perquè els mitjans puguin mantenir les seves plantilles.

















Vocento, Premsa Ibèrica i Henneo han posat en marxa un ERTO en les seves empreses. Però encara queden per sumar-se altres grups que ho estan negociant.





El Grup Joly s'aplica des de fa uns dies un expedient de regulació temporal d'ocupació als treballadors de les seves nou capçaleres: Diari de Cadis, Diari de Jerez, Diari de Sevilla, Diari d'Almeria, Màlaga Avui, Granada Avui, Huelva Informació, El Dia de Còrdova i Europa Sud.





Després d'una negociació amb els representants dels treballadors, l'acord és una reducció de la jornada laboral que afecta els treballadors de l'àrea comercial, que han vist la seva jornada reduïda en un 70%. Mentre que per al personal de redacció la retallada és d'un 35% i per a l'àrea de gestió, un 50%.





La companyia té 200 professionals i la mesura estarà vigent durant quatre mesos: des d'aquest mes d'abril fins al mes d'agost. Això sí, l'empresa pot prendre la decisió d'extingir l'expedient abans d'aquesta data final si millora la inversió publicitària. Joly es compromet a abonar-los el 50% de la diferència entre el salari brut diari que percebien fins ara i el que rebran en els mesos que dura el ERTO. L'expedient no afectarà el període de vacances a què tenen dret els treballadors. Tampoc a les pagues extraordinàries. La reducció de la jornada implica que els empleats no van a realitzar hores extres.