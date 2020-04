Defensor del Pacient demana a la Fiscalia que investigui què ha fet Madrid amb els 300.000 test rebuts

L'Associació de Defensor del Pacient ha sol·licitat a la Fiscalia Superior de la Comunitat de Madrid que investigui què ha fet el Govern regional amb els 300.000 test ràpids rebuts per part de Ministeri de Sanitat a l'utilitzar només 18.000, ha informat l'associació en un comunicat.









En una carta adreçada al fiscal superior, Jesús Caballero Flink, la presidenta del Defensor del Pacient, Carmen Flores fa al·lusió a les queixes que estan rebent de "personal i possibles afectats" en referència a una informació publicada el passat 23 d'abril per la Cadena ser.





Per això, Flores sol·licita "una investigació i intervenció per un abandó de funcions incomplint amb l'obligatorietat de fer els tests a personal de risc com són ancians", el que considera "molt greu" i pel que exigeixen que es depurin responsabilitats.





La sol·licitud està fonamentada en l'article 262 de la Llei d'enjudiciament criminal, que obliga els que "pel seu càrrec professió o ofici tinguessin notícia d'algun delicte públic a denunciar immediatament a el jutge o a el fiscal".