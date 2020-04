La confiança dels inversors espanyols es desploma a nivells de 2013 pel Covid-19

La confiança a l'inversor espanyol va caure fins als -3,6 punts al març, la major retallada dels últims dotze mesos i la pitjor dada de confiança des de gener de 2013, a causa de l'esclat de la crisi sanitària i financera pel coronavirus, segons el índex de confiança de la gestora JP Morgan AM.









Aquesta caiguda de la confiança és especialment notable durant l'última quinzena de març, quan es desploma fins -6,2 punts, coincidint en el temps amb el decret de l'estat d'alarma i la imposició de mesures de confinament i distància social per combatre el coronavirus .





Per trimestres, la confiança va tancar el primer trimestre del l'any en negatiu, amb -1,6 punts, i encadena així el seu tercer trimestre en números vermells, una ratxa que no es repetia des de 2016. Aquesta última lectura de l'índex suposa una millora respecte a l'últim trimestre de 2019, que va acabar en -2,13 punts.





Un 64% dels enquestats a la segona meitat de març es van mostrar negatius amb el rumb de les borses en els propers sis mesos. D'aquests, la meitat ho van atribuir a la crisi desencadenada pel Covid-19, mentre que un 18% es va mostrar pessimista per la situació política i, un 14% ho va atribuir a la percepció de crisi econòmica.





Pel que fa a la gana inversor, el 20% dels participants va afirmar no tenir la intenció d'invertir en els propers sis mesos. La principal raó per no fer-ho ha estat la percepció d'inestabilitat generalitzada o inestabilitat política, amb un 43,2% de respostes.





Així mateix, s'ha registrat una reducció de posicions generalitzada en tots els actius, excepte en fons d'inversió, amb un increment del 2,7%, i la intenció de comprar accions, que s'incrementa un 2,3%.





"Això pot suggerir que els inversors estiguin plantejant-realitzar compres oportunistes o construir un posicionament tàctic per beneficiar-se de les oportunitats que hagin sortit a la llum després de la forta correcció dels mercats vista durant el mes de març", ha assenyalat la gestora.





CAU L'INTERÈS IMMOBILIARI





El 88% dels enquestats té al menys un dipòsit bancari com a instrument d'estalvi, per la qual cosa continua sent el vehicle predominant. En aquest trimestre s'ha incrementat la inversió directa en accions, fins al 26,5%, i la inversió directa en renda fixa --lletres del Tresor, bons sobirans i corporatius--, fins al 7,4%.





Per primera vegada des de 2007, a l'inici d'aquesta enquesta, ha cessat la tendència a l'alça de la gana pels actius immobiliaris, al caure la tinença en cartera d'aquest producte fins al 20%, després de marcar màxims històrics en l'últim trimestre del 2020.





APETIT PELS MERCATS ASIÀTICS





Europa torna a ser el mercat a què els inversors assignen major potencial alcista al primer trimestre del l'any. No obstant això, la predilecció per les borses europees retrocedeix gairebé tres punts respecte als resultats de l'anterior enquesta, fins al 27%. La borsa nord-americana repeteix com la segona opció més repetida, amb un 22,7% de respostes.





Pel que fa als mercats asiàtics, van ser l'opció triada pel 24,3% dels inversors espanyols a tancament del tercer trimestre 2019, van caure fins al 15,8% durant el quart trimestre del l'any passat i han repuntat fins al fins al 20 , 6% en el primer trimestre de 2020.





PREVISIONS MOLT NEGATIVES





El viratge de la confiança dels inversors està en línia amb les previsions macroeconòmiques de JP Morgan AM per als propers mesos. "Les dades delsegon trimestre seran molt dolents i hem de centrar-nos en els següents trimestres. Si aquesta recessió és diferent, la recuperació també ho serà", ha sostingut la estrateg en cap de la gestora per a Espanya i Portugal, Lucía Gutiérrez-Mellado.





La signatura veu necessari monitoritzar l'evolució del mercat laboral - especialment de el sector serveis i el segment de l'oci-- i l'abast de les mesures de bancs centrals i governs per determinar la durada i profunditat de la recessió i la capacitat posterior de recuperació.