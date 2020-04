L'alcaldessa Colau i el seu sacrifici per la ciutadania

Com que no hi ha problemes suficients, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau busca més. Això sí, sempre en benefici de la ciutadania, diu ella.













Fa només uns dies, la seva regidora d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, va posar en peu de guerra al sector de l'automòbil i fins a la patronal Foment de Treball després de les seves declaracions en què aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid es manifestar-se en contra de la reactivació de la indústria automobilística després de la pandèmia. El justificava amb aquestes paraules "Cal una reconversió industrial del sector automobilístic. És ara o mai. Han quedat moltes empreses afectades amb ERTES i amb molts excedents de producte sense vendre. Cal evitar que es torni a col·locar al mercat i cal evitar que això es torni a reactivar ". Tota una visió de solidaritat amb els milers de treballadors que estan patint els ERTOS i que temen pels seus llocs de treball, entre d'altres, per no anar més lluny Seat, Nissan i les empreses auxiliars que treballen per a elles.





El sector de l'automòbil representa el 10% del PIB de Catalunya, genera 143.000 llocs de treball directes i indirectes i una facturació de 23.800 milions d'euros. Tampoc cal oblidar la quantitat d'impostos que paguen als ajuntaments aquestes empreses. Janet és una regidora que no passa desapercebuda tant per les seves declaracions com per la seva manera d'actuar. Janet i Eloi Badia constitueixen la guàrdia pretoriana de l'alcaldessa, després de la marxa de Gerardo Pisarello al Congrés dels Diputats per ampliar les seves pretensions polítiques.





No fa tants mesos, una bona part de la ciutadania que utilitza la Gran Via per als seus desplaçaments, van veure trepitjats els seus drets per l'acampada d'uns quants "ocupes" en aquesta via ràpida a l'altura de la Plaça Universitat, provocant la interrupció d'aquest espai i la derivació dels cotxes per altres trams, amb els consegüents problemes, per als conductors que van veure com un trajecte que porta cinc minuts de Plaça d'Espanya al Carrer Balmes es transformava en una hora. Així van mantenir aquesta situació de desviament durant més d'un mes amb el consentiment de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona que es tiraven mútuament la culpa de qui tenia les competències per desallotjar-los. Diversos sectors de l'activitat econòmica es van veure greument afectats, més el cabreig monumental dels afectes, els dos veïns de la Plaça Sant Jaume finalment van desallotjar als "ocupes" de Gran Via Plaça Universitat.





Ara, la primera edil de Barcelona, Ada Colau, amb l'excusa de la desacceleració ha decidit eliminar el carril lateral costat mar -el costat muntanya només l'utilitza el transport públic- per dedicar-los a les bicicletes i diu que, als vianants, quan precisament aquesta via disposa de dos passejos grans que poden gaudir els vianants. Una altra via d'entrada com la Diagonal també patirà la mesura genial de Colau.





Suposem que aquesta decisió ve a ratificar les declaracions de la seva mà dreta, Janet que tant a agradat a el sofert sector automobilista i ara també als ciutadans que accedeix a la ciutat per aquestes vies ràpides. Quines alternatives donaran a les persones que estan utilitzant aquests carrers ?. De moment, silenci administratiu i un favor als treballadors del sector del cotxe, per animar- més del que estan.





No sé qui va dir que els polítics estan per servir a la ciutadania, però crec que alguns tenen clar que són els ciutadans els que han de servir a ells. Algú amb sentit de servei va afirmar que "el sentit comú és l'art de resoldre els problemes, no de plantejar-los". L'alcaldessa Colau és una mestra en crear problemes on no n'hi ha.