Espanya registra 331 morts amb Covid-19 en les últimes 24 hores, un lleu ascens respecte a ahir

Els casos de Covid-19 a Espanya s'eleven a 209.465, el que suposen 1.831 més que aquest diumenge, segons l'informe publicat pel Ministeri de Sanitat aquest dilluns. Un total de 23.521 persones han mort pel coronavirus (331 més en les últimes 24 hores) i 100.875 ja s'han recuperat (2.144 més). Des de l'inici de l'epidèmia, 37.994 sanitaris s'han contagiat.









Així, aquest dilluns s'ha registrat un nombre de morts diàries similar als notificats fa un mes, el 21 de març. No obstant això, les morts augmenten respecte a ahir, quan es van confirmar 288 decessos. En nombre de casos, les dades són similars enfront d'aquest diumenge (1.729 nous contagis).









Per comunitats autònomes, Andalusia suma 78 nous positius, Aragó 30, Astúries 5, Balears 5, Canàries 11, Cantàbria 21, Castella-la Manxa 55, Castella i Lleó 182, Catalunya 944, Ceuta cap, Comunitat Valenciana 20, Extremadura 13, Galícia 62, Madrid 295, Melilla i Múrcia cap, Navarra 21, País Basc 58 i la Rioja 31.





En les últimes 24 hores, 12 persones han mort a Andalusia, 14 a Aragó, quatre a Astúries, quatre a Balears, zero a Canàries, tres a Cantàbria, 35 a Castella-la Manxa, 24 a Castella i Lleó, 133 a Catalunya, zero a Ceuta, tres a Comunitat Valenciana, sis a Extremadura, 11 a Galícia, 64 a Madrid, zero a Melilla, una a Múrcia, un a Navarra, onze a País Basc i 3 a La Rioja.





Per la seva banda, 149 s'han curat a Andalusia, 50 a Aragó, 10 a Astúries, 13 a Balears, Canàries no compta amb dades al respecte, 114 a Cantàbria, 86 a Castella-la Manxa, 64 a Castella i Lleó, 891 en Catalunya, 3 a Ceuta, 74 a Comunitat Valenciana, 70 a Extremadura, 13 a Galícia, 198 a Madrid, sis a Melilla, 70 a Múrcia, 83 a Navarra, 238 a País Basc i 12 a La Rioja.





Pel que fa a el nombre de casos que han precisat d'hospitalització, Andalusia ha afegit 20, Aragó 8, Astúries 24, Balears cap, Canàries un, Cantàbria 4, Castella-la Manxa 27, Castella i Lleó 50, Catalunya 134, Ceuta 0, Comunitat Valenciana 19, Extremadura 10, Galícia 11, Madrid no aporta dades, Melilla 0, Múrcia 0, Navarra 0, País Basc 31 i la Rioja 12.





Respecte als nous ingressos a l'UCI, Andalusia ha afegit 4, Aragó cap, Astúries 3, Balears zero, Canàries zero, Cantàbria zero, Castella-la Manxa 14, Castella i Lleó 3, Catalunya 141, Ceuta zero, Comunitat Valenciana 2, Extremadura zero, Galícia i Madrid no donen dades, Melilla zero, Múrcia zero, Navarra un, País Basc 5 i La Rioja un.