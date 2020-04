Gairebé 5.000 treballadors de la sanitat pública estan de baixa pel coronavirus

Un total de 4.974 empleats públics de l'Institut Català de la Salut (ICS) estan de baixa pel Covid-19, segons ha dit el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró.









Ho ha explicat en una compareixença aquest dilluns per via telemàtica per respondre sobre la gestió de l'emergència provocada pel Covid-19, després que els diputats Pol Gibert (PSC), David Cid (Comuns), Esperanza García (PP) i Jordi Albert (ERC) li preguntessin per quants empleats públics de l'administració catalana pateixen aquesta malaltia.





Puigneró també ha assenyalat durant la rèplica als grups parlamentaris que un total de 1.392 treballadors públics del Cos Tècnic de la Generalitat estan de baixa per coronavirus, però no ha concretat les xifres de la resta de grups de funcionaris, les que ha dit que preguntarà i comunicarà posteriorment.