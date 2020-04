Glovo retalla a la meitat la tarifa dels riders a Barcelona durant la pandèmia

La plataforma d'enviaments a domicili Glovo ha modificat la tarifa base per comanda dels 'riders' amb els quals col·labora a Barcelona, una mesura que ja funcionava prèviament en altres 27 ciutats espanyoles com Sevilla, Màlaga i Madrid.

En un comunicat, Glovo defensa que aquest canvi ha estat validat amb els repartidors, "després de recollir totes les seves peticions i consideracions", i que s'ha accelerat la seva implementació perquè a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus dels 'riders' es veien obligats a fer distàncies més llargues per comanda, a causa del tancament de molts establiments.





"La nova estructura de pagament té com a objectiu equilibrar els pagaments entre comandes de curta i llarga distància, ja que aquests últims compensaven menys a causa de l'anterior estructura de pagament", exposa l'empresa.





La plataforma defensa que una part del pagament es redueix, mentre que la relacionada amb els quilòmetres augmenta, i afirma que els guanys per hora dels repartidors es manté al mateix temps que es garanteix que els ingressos per hora seran iguals a través del bonus afegit, tant durant en la crisi sanitària com posteriorment.





"Per cobrar per una comanda el mateix que abans --de la pandèmia-- hem de fer 23 quilòmetres. Les distàncies són molt més perjudicials", asseguren els repartidors.





A tall d'exemple, esgrimeix que la tarifa mitjana de pagament a Màlaga ha passat de 7,43 euros a 8,56 euros, incrementant-se un 15%; a Sevilla de 7,16 euros a 8,25 euros, un 15% més; i a Madrid de 8,24 euros a 9,65 euros, un 17% més.





"A aquestes tarifes se li sumen els complements que la companyia ofereix, com quan plou, que poden incrementar el pagament fins a 0,40 euros per comanda", ha explicat Glovo, que afegeix que la plataforma ha afegit una compensació del 10% per millorar l'experiència del servei al repartidor.





LA TARIFA BASE PASSA DE 2,5 A 1,3 EUROS





Fonts de Riders x Derechos han explicat el seu desacord amb el canvi de tarifa, ja que asseguren que passaran de percebre 2,5 euros per recollida de base a 1,3 euros, i per això anuncien que prendran "accions legals", no només perquè la mesura s'hagi implementat a Barcelona, sinó per estar operativa en altres ciutats espanyoles.





"Per cobrar per una comanda el mateix que abans --de la pandèmia-- hem de fer 23 quilòmetres. Les distàncies són molt més perjudicials", han afirmat, ja que han indicat que prèviament a la crisi la mitjana de quilòmetres per comanda era d'entre cinc-sis.





Han criticat que "Glovo baixi la tarifa base a la meitat a mercè d'uns bonus que mai són suficients i que no s'apliquen a la pràctica".





"No pot ser que més de la meitat del nostre salari depengui d'un bonus que pot ser tan variable com a l'empresa li vingui de gust", han afegit les mateixes fonts.





També han lamentat que "no han vist ni una màscara" per poder protegir-se del coronavirus mentre reparteixen les comandes, pel que han recordat que Glovo va ser denunciada davant Inspecció de Treball.