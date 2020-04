La Fórmula 1 tornarà al juliol però sense espectadors

El president de la Fórmula 1, Chase Carey, ha confirmat aquest dilluns que el Mundial de Fórmula 1 començarà el 5 de juliol amb la disputa del Gran Premi d'Àustria, després de la suspensió del GP França, que havia de disputar a finals de juny i s'ha convertit en la desena cursa afectada pel coronavirus.





L'anunci del Govern francès de prohibir qualsevol esdeveniment multitudinari fins a mitjans de juliol va liquidar les poques opcions que li quedaven a la carrera francesa, que al contrari que altres proves que intentaran reprogramar més endavant durant l'any, confirma la seva absència definitiva fins 2021.





"Donada l'evolució del coronavirus, el Gran Premi de França pren nota de les decisions anunciades per l'Estat francès. És impossible mantenir el nostre esdeveniment. Els ulls de circuit de Le Castellet ja s'estan tornant cap a l'estiu de 2021 per oferir als nostres espectadors un esdeveniment sense precedents en el cor de la Région Sud", va explicar el director del circuit Eric Boullier.









Per la seva banda, el president de la F1, Chase Carey, va qualificar com a "decebedor" aquest anunci, però va mostrar el seu "ple suport a la decisió presa per les autoritats franceses". "Esperem tornar aviat a Paul Ricard", ha desitjat, afegint que en la F1 estan "cada vegada més segurs amb el progrés dels plans per començar la temporada a l'estiu".





UN CALENDARI VARIABLE PERÒ AL MENYS AMB 15 CARRERES





"El nostre objectiu és començar a competir a Europa al juliol, agost i principis de setembre, i la primera cursa tindrà lloc a Àustria el cap de setmana del 3 al 5 de juliol. Setembre, octubre i novembre ens veurien competir a Euràsia, Àsia i Amèrica, i la temporada acabaria a Bahrain i Abu Dhabi, completant entre 15 i 18 carreres. Publicarem el nostre calendari final tan aviat com sigui possible", va anunciar Carey.





El mandatari ha avançat que la previsió és que "les primeres carreres no tinguin aficionats", però que esperen solucionar aquest assumpte "a mesura que avanci el calendari". "Encara hem de resoldre molts problemes, com els procediments perquè els equips i els nostres altres socis entrin i operin a cada país", ha recordat.