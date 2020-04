El II Certamen Tecnològic Efigy serà un esdeveniment on line i interactiu gràcies a la Fundació Naturgy

Fundació Naturgy ha transformat en un esdeveniment telemàtic i interactiu el II Certamen Tecnològic Efigy, que enguany no es podrà fer de forma presencial degut a l’emergència sanitària pel Covid-19. Prop de 400 alumnes de 30 centres educatius estan cridats a participar i que culminarà amb una gala retransmesa per streaming i presentada pel divulgador científic, Luis Quevedo.









La Fundació ha convertit la situació dels alumnes, confinats a casa seva, en una oportunitat per treballar en xarxa d’una forma nova, que els permetrà desenvolupar més competències en l’àmbit tecnològic.





La recta final del certamen d’enguany se substituirà per la presentació dels projectes tecnològics finalistes en format audiovisual i per un acte que es realitzarà via streaming el proper dia 21 de maig, a les 17.30h, a través de www.fundacionnaturgy.org. En aquest esdeveniment final, estaran connectats els grups semifinalistes, representants de la Fundació i els membres del jurat, que podran interpel•lar els alumnes per què completin les explicacions exposades en els vídeos dels projectes.





Com en la primera edició, l’acte estarà conduït pel divulgador científic Luis Quevedo, que ja s’ha dirigit a través d’un vídeo a tots els grups participants, per animar-los a que presentin el resultat dels seus treballs.





“Davant de la situació que estem vivint, hem replantejat totalment la recta final d’aqueta iniciativa, com a reconeixement al temps i l’esforç que molts alumnes han dedicat durant el curs a desenvolupar els seus projectes”, explica María Eugenia Coronado, directora general de Fundació Naturgy.

“Estem convençuts que els estudiants demostraran, no només les seves competències en tot allò relatiu a les matèries STEM, sinó també les seves habilitats tecnològiques en un entorn cada cop més digitalitzat”, afirma Coronado.





La Fundació ha millorat l’import econòmic dels premis per incentivar la participació a la gran final, “perquè entenem que la situació de confinament suposa un repte afegit per als alumnes”, afegeix Coronado.





DEFENSA AUDIOVISUAL DELS PROJECTES





Durant el curs, un total de 65 grups d’alumnes de 3r i 4t d’ESO han treballat els projectes amb els seus professors, i ara han de preparar els vídeos de presentació per què puguin ser valorats. Els estudiants procedeixen d’una trentena de centres educatius d’11 comunitats autònomes: Catalunya, l’Aragó, Astúries, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Illes Baleares, Illes Canàries, La Rioja i Navarra.





Una altra de les novetats d’enguany és la votació popular, que es podrà realitzar a través de les xarxes socials de la Fundació del 12 al 17 de maig i s’afegirà a les valoracions del jurat, que estarà format per representants de Naturgy, de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), depenent del Ministeri de Ciència i Innovació, i el Centre d’Investigacions Científiques (CSIC). Aquests dos organismes renoven així el seu suport a aquest certamen.









La Fundació Naturgy va posar marxa el mes de setembre passat la segona edició del Certamen Tecnològic Efigy, coincidint amb l’inici del curs, per perseverar en el seu objectiu de promoció dels valors de l’eficiència energètica i foment de les vocacions tecnològiques entre els més joves.









Per participar en el certamen, els alumnes han de resoldre un repte que contribueixi a la millora del planeta a través de l’eficiència energètica. Aquesta iniciativa didàctica tracta de motivar i generar consciència i interès per l’energia, reforçant la capacitat d’investigació dels joves, despertant la seva curiositat i la seva creativitat, i facilitant el treball en equip i les habilitats comunicatives.





El Certamen Tecnològic Efigy forma part del programa Efigy Education, amb el qual la Fundació Naturgy ofereix a docents i escoles un ampli catàleg formatiu. Aquests recursos, amb motiu de l’emergència sanitària, s’han posat també a disposició de forma gratuïta a través del seu web, a la plataforma Efigy Education digital.





La tasca de la Fundació Naturgy en l’àmbit divulgatiu compta amb el reconeixement i la col·laboració d’institucions de referència en l’àmbit de l’educació i la investigació com la FECYT i el CSIC, així com el Consorci d’Educació de Barcelona i la conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid, entre d’altres.