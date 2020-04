Arriba l'era de les plataformes digitals de televisió

Ja s'alcen veus que profetitzen que el món en què viurem després de la pandèmia ja no serà el mateix. No obstant això, en molts casos la crisi provocada pel Covid-19 no ha fet més que accelerar grans tendències que ja estaven en marxa. Un dels casos més representatius d'això és el de l'emergència d'un nou model d'oci televisiu i l'auge de les plataformes audiovisuals.





Al llarg de la dècada que ara tanquem hem vist com l'arribada de nous agents al mercat televisiu espanyol han transformat ja no només el panorama del teixit empresarial, sinó també les regles de joc. Internet ha acabat per afermar-se com el mitjà protagonista a on s'ha traslladat la competència, i, davant els models d'ingressos basats en la publicitat i en la lluita per l'audiència, han emergit altres diferents basats en la subscripció.









L'any 2020 va començar amb un tauler en el qual els grups grans nadius del sector de la televisió -Atresmedia, Medisaset i RTVE- s'enfronten a una competència arribada d'altres sectors, com Movistar+ (telecomunicacions), Netflix (lloguer de vídeo), HBO (televisió per cable) i Amazon (comerç electrònic). Al març es va sumar Disney+, amb una oferta centrada en la seva pròpia producció, així com en els reeixits catàlegs de Marvel i Star Wars. En això va arribar l'emergència sanitària i ens vam veure obligats a quedar-nos a casa, pràcticament d'un dia per l'altre. Des de llavors, el consum d'audiovisual a través de plataformes digitals s'ha disparat, subratllant que aquesta forma d'oferir-amb les seves diferents models de negoci- i consumir continguts serà la norma en el futur proper.





Netflix és sens dubte el paradigma del nou model televisiu. La plataforma de Reed Hastings ha guanyat gairebé 16 milions de nous clients en el primer trimestre del l'any a tot el món. La subscripció està en la base dels seus ingressos atès que la seva oferta no té publicitat. A Espanya, pràcticament totes les cadenes per streaming han incrementat el seu trànsit de forma espectacular durant les setmanes en què s'ha imposat el confinament. El cas més notable és el d'HBO, el trànsit va créixer un 244% entre el 15 de març i el 9 d'abril, seguida de prop per la web espanyola per a cinèfils Filmin, que ho va fer en un 235%. En el mateix període, el de Movistar+ augmentar en un 209%, mentre que els de Netflix i Amazon Prime en un 186% i un 176%, respectivament. Per la seva banda, la nouvinguda Disney+ porta comptabilitzades en un mes al voltant d'un milió de descàrregues de la seva aplicació a casa nostra.





Resulta lògic pensar que, en haver tancat les nostres possibilitats d'oci entre quatre parets, ens bolquem sobre el consum de sèries i pel·lícules per matar l'excés de temps a la llar. Però una vegada que acabi el confinament podrem comprovar que la posició de les plataformes digitals s'haurà consolidat entre els hàbits de consum del nostre país, lluny de constituir un fet anecdòtic. Hem entrat en l'era de la televisió digital per Internet.