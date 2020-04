Denunciades a Catalunya 1.900 persones el primer dia de sortida de nens

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya van aixecar 1.900 actes de denúncia relacionades amb incompliments del confinament diumenge, coincidint amb el primer dia que els nens van poder sortir a passejar.





El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha explicat en roda de premsa al costat de les conselleres Alba Vergés i Meritxell Budó que hi va haver 6.663 persones identificades i que els policies van prendre les dades de 3.966 vehicles, mentre que van fer 12 detencions.





En preguntar-li si veu necessari que hi hagi més pressió policial davant les sortides dels nens i possibles incompliments, Buch ha ressaltat que, el fet que puguin sortir durant tot el dia, dificulta "perseguir persones amb conductes irresponsables" perquè és difícil per als agents comprovar quant de temps porta una persona al carrer.





Pel que fa a l'aplicació i control del desconfinament, ha assegurat que la Generalitat comptarà amb el "paper indispensable dels ajuntaments" i ha defensat que les mesures s'han d'adaptar a la singularitat de cada municipi.





Les policies locals catalanes treballen de forma coordinada amb els Mossos al dispositiu Oris, desplegat per controlar el compliment de les restriccions del decret d'estat d'alarma, i Buch ha assegurat que els municipis "seran fonamentals, com ho han estat fins ara per a la gestió del confinament al desconfinament".