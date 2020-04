Terrassa iniciarà el proper curs un Programa d'Alt Rendiment en Dansa

Terrassa és una de les grans capitals espanyoles de la dansa. En el seu Centre Cultural es celebra una temporada estable de dansa des de fa més de trenta anys i aquesta brillant executòria es completa ara amb l'establiment d'un Programa d'Alt Rendiment en Dansa (PAR) que, sota la direcció de Rodolfo Castellanos, donarà començament el proper curs amb 25 alumnes.









Els alumnes rebran quaranta hores de classes setmanals i podran participar en algunes grans produccions com El Trencanous o Coppélia per tal d'anar adquirint experiència en els escenaris, tindran contacte directe, intercanvis i workshops amb les companyies internacionals que actuïn al llarg de la temporada al Centre Cultural, el que els possibilitarà rebre informació directa dels ballarins que actuen en ella i a més també està previst fer formació individual per a aquells que vulguin participar en concursos internacionals com Prix de Lausanne o YAGP o en aprendre com presentar-se a audicions o relacions públiques.





Per tal de seleccionar els candidats adequats, més de 30 ballarins de dotze nacionalitats diferents es van inscriure en les primeres audicions que s'havien convocat per al 18 i 19 d'abril però que, a causa de la crisi del coronavirus, s'han ajornat al 4 de juliol. Per tal de donar les màximes facilitats, es manté oberta la convocatòria fins al 7 de juny, de manera que els que vulguin participar en les audicions de juliol podran fer-ho presentant un vídeo amb exercicis que acreditin la seva sòlida base de dansa clàssica, nocions d'improvisació i dansa contemporània i tècnica del pas a dos.





El curs s'iniciarà el 31 d'agost i finalitzarà el 27 de juny de 2021 i comptarà amb la col·laboració com a professors convidats d'Azari Plisetsky, José Carlos Martínez, Ilia Jivoy, Dimitri Rudachenko, Ricardo Castellanos, Marta Petkova i Gemma Pujol, amb Miquel Font com a coordinador general.