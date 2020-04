Vichy Catalan modernitza la botiga online amb un disseny que millora l'experiència del comprador

Vichy Catalan Corporation, líder i marca de referència en el sector de les aigües carbòniques amb més de 135 anys d'història, ha optimitzat el seu e-commerce per a millorar l'experiència de compra dels seus usuaris i al mateix temps oferir-los major rapidesa.





Des del llançament de LaTiendaVichy.com l'any 2016, s'han incorporat noves categories i nous productes, a mida que aquests eren introduïts al mercat. Si bé la constant evolució de l'e-commerce ha estat una prioritat, aquesta suposa l'actualització més innovadora tant en disseny com en estructura.

Una de les grans apostes del projecte és la disponibilitat d'envasos retornables, marcats a la botiga online amb una triple E: Economia, Ecologia i Excel·lència. Als consumidors que optin pels formats retornables, se'ls abonarà l'import que van pagar per ells. Per tant, aquesta opció es converteix en la compra més econòmica i sostenible. A més es beneficiaran de la comoditat de no haver de transportar els envasos buits, ja que LaTiendaVichy.com gestiona la seva recollida. La concienciació de la societat per la protecció i conservació del mediambient és una evidència, ja que els envasos retornables lideren el ranking dels formats més venuts a la botiga online.









Quant a l'optimització funcional de l'e-commerce i per aconseguir agilitzar la creació de comandes, d'una banda s'han augmentat les categories de productes, aconseguint que la localització d'aquests sigui molt més ràpida. D'altra banda, s'han simplificat els passos perquè la comanda pugui completar-se al més aviat possible.





Com a mesures de seguretat alineades amb la situació excepcional d'alerta sanitària que vivim, s'ha revisat exhaustivament el protocol de lliurament de comandes. En primer lloc, els repartidors utilitzen guants i higienitzen les seves mans amb gel antisèptic abans i després de cada lliurament. A més s'ha establert la recomanació del lliurament sense contacte, es a dir que al client que ha fet la comanda se li demana que deixi a la porta de casa seva 2 hores abans del servei els envasos que s'han de recollir, en cas de que n'hi hagi, i el repartidor els substituirà per la nova comanda sense accedir al domicili del client, avisant-li per mitjà d'un missatge enviat al seu dispositiu mòbil.





LaTiendaVichy.com posa a disposició dels seus clients la possibilitat de rebre a casa totes les marques de Vichy Catalan Corporation: Mondariz, Montepinos, Font d'Or, Lambda i per descomptat Vichy Catalan, entre d'altres. A més per a major interacció amb els fans de les diferents marques, s'ha creat la categoría “VCH World” en la qual s'inclou tot tipus de merchandising, des de samarretes, obridors i parament; fins i tot una targeta regal, com alternativa a un obsequi pràctic e innovador. Tot l'univers de Vichy Catalan Corporation ara a casa amb una única compra, sense límit de càrrega i lliurament gratuït dintre de les zones de lliurament.