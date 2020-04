Antifrau exigeix ​​més control en la despesa per la crisi del Covid-19 per garantir el seu bon ús

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha impulsat un document de recomanacions per prevenir els riscos de la gestió per part de l'administració pública de la crisi del coronavirus i insta al Parlament a impulsar un mecanisme específic per al seguiment i control de la despesa vinculada a la contingència de la pandèmia.





En un comunicat, Antifrau ha explicat aquest dilluns que el document s'ha enviat a totes les administracions públiques catalanes i inclou recomanacions d'aplicació immediata i de futur a tenir en compte durant la gestió de la crisi, amb l'objectiu d'incrementar la confiança de la ciutadania.





Entre les recomanacions immediates, el document recomana crear un mecanisme de coordinació dels ens amb responsabilitat en la supervisió sobre l'ús de fons públics durant la pandèmia.





Instal·lacions de l'hospital temporal de campanya muntat a la Fira de Barcelona





El mecanisme específic de control proposat a Parlament podria incorporar a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local, la Sindicatura de Comptes, l'Autoritat Catalana de la Competència i l'Oficina Antifrau.





Proposa que es posi en marxa de manera immediata i que es prolongui la seva actuació el període en què les accions de l'administració dels recursos produeixin efectes, és a dir, més enllà de l'estat d'alarma.





Altres propostes són les de crear canals interns assegurances per denunciar conductes impròpies, estendre a tot el sector públic figures com el Comitè de Bioètica de Catalunya, i crear un espai propi del Covid-19 en els portals de transparència dels ens públics.





També des de l'Oficina proposen que es motivi de manera "suficient i adequada" tot el contingut objecte de regulació per evitar dubtes sobre determinades mesures limitadores de drets individuals i col·lectius.





L'OAC recomana publicar els informes previs dels tècnics responsables de cada àmbit, garantir la traçabilitat dels processos decisoris i vetllar per l'assignació transparent i eficient dels fons públics.





RECOMANACIONS DE FUTUR





Les propostes de futur se centren en l'avaluació de les polítiques públiques, la garantia d'una auditoria externa, desplegar un marc normatiu eficaç per protegir les persones, enfortir el control polític sobre la gestió de la crisi i regular l'activitat de lobby.





Així, des Antifrau proposen a la Generalitat que, un cop superada la fase més crítica de la crisi sanitària, feu "una avaluació exhaustiva, objectiva i imparcial de les polítiques públiques adoptades" i que faci públic l'informe amb els resultats.





Aconsellen que el Parlament insti a la Sindicatura de Comptes a fer una auditoria específica, així com que la càmera i les corporacions locals impulsin comissions d'estudi específiques sobre la crisi.