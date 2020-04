El Pentàgon publica vídeos desclassificats d'OVNIs

Aquest any està sent molt intens per a la humanitat, i sembla que res pot passar que sorprengui a uns ciutadans ja molt saturats per l'excés informació tràgica. Però no, 2020 encara guardava un gir de guió: el Pentàgon ha confirmat l'existència d'ovnis al desclassificar certes gravacions de la marina nord-americana registrades entre 2004 i 2015.





Bé pot haver estat una maniobra de Washington perquè el món avui no parli que els Estats Units ha creuat el llindar del milió de casos de Covid-19. Tot i això, els vídeos publicats pel Pentàgon són reals, i l'organisme reconeix desconèixer l'origen dels objectes detectats al cel.









Dos dels vídeos contenen reaccions dels membres de la Marina, que es mostren sorpresos davant la rapidesa en què es mouen aquests objectes.





A través d'una càmera infraroja, s'aprecien diversos objectes que es desplacen i d'altres que es mantenen estàtics al cel. Sue Gough, portaveu de el Departament de Defensa, ha explicat a CBSNews que "la publicació autoritzada d'aquests vídeos no classificats no revela capacitats o sistemes sensibles, i no afecta les investigacions posteriors d'incursions militars a l'espai aeri per fenòmens aeris no identificats" .