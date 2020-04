Mor Michael Robinson als 61 anys i la seva família agraeix l'afecte rebut

Ha estat la pròpia família a través del compte en Twitter de Michael Robinson qui ha informat de la mort de l'ex davanter del Liverpool, l'Osasuna o Manchester City .Falleció després de no poder superar un càncer que li va ser diagnosticat fa tres anys.

















El britànic va adquirir la fama a Espanya després de convertir-se en un icònic comentarista de Canal + i de Movistar durant gairebé tres dècades.





Internacional amb Irlanda en els anys 80, Robinson va anunciar el 30 d'octubre passat de 2019 que sabia que tenia càncer des de feia un any i que era incurable segons els metges. El comentarista es va sotmetre des de llavors a un tractament de 14.000 euros per controlar un bony que li va sortir a l'aixella i que creixia dia a dia pel seu cos. Això va derivar en una metàstasi i en un edema cerebral que no ha pogut superar.













A més de les seves aparicions televisives, Robinson tenia presència en ràdio a la Cadena Ser i fins va ser portada de diversos videojocs com el PC Futbol.





El periodisme perd a un gran comunicador i una persona molt entranyable. Descansi en paz.No va deixar de treballar fins a l'últim alè. Amb ell se'n va un gran periodista, una gran persona i un referent en la comunicació.





MARCA LI DEDICAR AQUEST EMOTIU VÍDEO