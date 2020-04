Les morts per Covid-19 segueixen baixant: 301 en les darreres 24 hores

Les morts pel nou coronavirus han tornat a registrar un descens en les últimes 24 hores, registrant 301 més que dilluns, quan es van detectar 331 més, el que eleva la xifra total de morts per Covid-19 als 23.822.













Pel que fa a el nombre de casos confirmats per PCR, l'últim informe publicat pel Ministeri de Sanitat mostra que 210.773 persones han donat positiu, el que suposa 1.308 més en 24 hores. Així mateix, ja s'han curat 102.548 pacients, fet que suposa 1.673 més, si bé l'increment és més baix que el registrat el dilluns quan es van observar 2.144 més curats que diumenge.





Per comunitats autònomes, i com ha passat des de l'inici de la pandèmia, la Comunitat de Madrid és la regió amb major nombre d'afectats, registrant ja 59.784 afectats, seguida de Catalunya amb 48.158 persones infectades pel coronavirus.





Així mateix, Andalusia compta amb 11.913 afectats; Aragó amb 5.004 infectats; Astúries, registra 2.255 contagiats; Balears 1.870 afectats; Canàries ha comptabilitzat 2.187 pacients; Cantàbria ja compta amb 2.115 pacients; Castella-la Manxa té 15.706 pacients; Castella i Lleó 16.589 infectats; Ceuta 100 afectats; i la Comunitat Valenciana, 10.204 infectats.





De la mateixa manera, Extremadura registra ja 2.751 infectats; Galícia 9.328 pacients, si bé aquesta comunitat no diferencia entre casos confirmats per PCR o test d'anticossos pel que per als càlculs de nous; Melilla 114 contagiats; Múrcia, 1.475 afectats; Navarra, 4.759 afectats; País Basc té 12.564 pacients afectats; i la Rioja 3.897 contagiats.





Respecte a les morts, Andalusia ja ha comptabilitzat 1.168; Aragó 735; Astúries 261; Balears 181; Canàries 133 pacients; Cantàbria 188; Castella-la Manxa 2.396; Castella i Lleó 1.710; Ceuta abril; Comunitat Valenciana 1.200; Extremadura 433; Galícia 412; Melilla 2; Múrcia 130; Navarra 432; País Basc 1.255; i la Rioja 326 morts. Madrid ja ha registrat 8.048 morts i Catalunya 4.808.