Simón desvincula els 'shocks' pediàtrics dels contagis per coronavirus

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha avisat que "no hi ha prou informació" que els casos de 'shocks' pediàtrics en nens, que s'estan observant en alguns països, es relacionin amb el nou coronavirus, la malaltia es coneix com Covid-19.





Simón s'ha pronunciat així en la roda de premsa posterior a la reunió diària del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus i després de conèixer-se que els pediatres d'alguns països com el Regne Unit, Itàlia, França o Bèlgica hagin alertat de la presència d'aquesta associació entre diversos menors.









En aquest sentit, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha avisat que no hi ha "informació suficient" com per assegurar que els 'shocks' en els nens es poden vincular a la infecció pel nou coronavirus.





Una opinió que, a més, comparteix amb l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) que ha assenyalat que "de moment no s'ha establert" si els casos de 'shock' pediàtric en nens que s'estan observant en alguns països "són una coincidència en el temps amb la pandèmia del Covid-19 o té algun tipus de relació causal".