Mor Scott Taylor, guitarrista de Then Jerico

El que va ser guitarrista de la banda britànica de rock alternatiu Then Jerico, Scott Taylor, ha mort als 58 anys després d'una llarga batalla de diversos anys contra la seva malmesa salut. La causa de la mort ha estat un tumor cerebral, segons apunta el diari britànic Express.





"He escoltat la devastadorament trista notícia de la mort de Scott Taylor", ha confirmat el líder del grup, Mark Shaw, en una publicació a les xarxes socials de Then Jerico.









I ha afegit: "Ell ha estat greument malalt els dos últims anys i va ser hospitalitzat a principis d'aquest any. Esperava veure-li de nou, però no podrà ser".





Shaw ha qualificat a Scott com "una font de creativitat, inspiració i innovació musical i probablement el millor guitarrista" que hi hagi escoltat.





"Vam escriure junts algunes grans cançons i sé que parlo per tots els vells membres de la banda quan dic que era estimat i molt respectats per nosaltres per les seves talents únics i increïbles habilitats", ha reblat.





Taylor va tocar amb la banda en dos períodes, des de la seva formació primer de 1984 a 1989 i de 2012 fins 2020 després. Algunes de les seves cançons més recordades són 'Big area' i 'The motive'.