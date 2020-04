Metges en actiu i jubilats demanen al President Torra que convoqui el Consell Assessor en Salut Publica

El Consell Assessor en Salut Publica de Catalunya és el maxim organ assessor, definit en la Llei de Salut Publica catalana, que Consell recull les opinions dels maxims experts, externs a les administracions del camp professional de la medicina.









La consellera, Alba Vergès i el president, Quim Torra.





Metges i metgesses en actiu i jubilats han dirigit una carta al President de la Generalitat, Quim Torra i la consellera de salut, Alba Vergès per tal de que reconsiderin la seva decisió de no convocar aquesta taula d'experts catalans.





REPRODUCCIÓ DE LA CARTA DIRIGIDA A AMBDÓS DIRIGENTS POLÍTICS CATALANS





CARTA OBERTA AL MOLT HONORABLE PRESIDENT QUIU TORRA l A

L'HONORABLE CONSELLERA DE SALUT ALBA VERGES.





Els sotasignats, som professionals del camp de la Salut Publica de diverses sensibilitats polítiques i ideológiques, amb el comú denominador de molts anys de treball i experidncia en els àmbits professionals que la composen (programació, disseny i planificació de serveis i programes, vigilancia epidemiológica, salut comunitaria, promoció de la salut, gestió de serveis assiístencials, economíia de la salut, avaluació, docencia, recerca i innovació), que hem desenvolupat la nostra práctica en les administracions i institucions competents en la materia (Generalitat, Diputacions, Ajuntaments i Universitats); alguns en actiu encara, altres ja jubilats, però tots seguim amb atenció els esdeveniments que es produeixen en el nostre camp professional, més encara avui, que ens enfrontem a una de les pitjors crisis de salut pública que la nostra societat ha víscut en els darrers 100 anys, com és la pandemia de la COVID-19.





Com els principals responsables politics de Catalunya, us volem expressar:





1) Que fins ara hem mantingut un respectuós silenci per ajudar a evitar l'angoixa i la confusió, que podrien produir els debats i discussions, que creiem s'han de restringir a I'ámbit professional i, molt més, quan ens enfrontem a una problemática en la que hi ha manca de coneixement i experiéncia per al seu millor a bordatge.





2) Que ens hem assabentat de l'anul· lació de la reunió, que estava prevista per a la propera setmana, del Consell Assessor en Salut Publica, màxim organ assessor, definit en la vigent Llei de Salut Publica, i que aquest Consell recull les opinions dels maxims experts, externs a les administracions del nostre camp professional.





3) Que demanem que es reconsideri aquesta decisió i que, per tant, es torni a convocar la reunió del Consell Assessor.





4) Que recordem que tant el nostre coneixement com l'experiència professional, són una eina fonamental per fer front amb éxit a qualsevol crash o problema de salut publica. Es important combinar adequadament i proporcionadament les actuacions i la correcta comunicació de les mateíxes, per evitar les especulacíons i els aspectes emocionals que, sovint, tenen un efecte més perjudicial per a la salut que les conseqüències directes del propi problema. Aíxí doncs, és del tot

recomanable mantener una coherencia unitaria en el seu abordatge i deixar fora la utilització política, generant estèrils polémíques sobre elements técnics, com alguna vegada, al nostre parer s'ha produït durant l'actual situació.





Confiem que vegeu en aquest escrit un sincer esforç de col·laboració que aporti una millor actuació en el futur, i compartim el desig que rapidament, un cop resolta adequadament la crisi, puguem retornar tots a la normalítat que ens permeti recuperar el funcionament i l'activitat habitual de la nostra socíetat.





Rebeu les nostres cordials salutacions.





Joan Josep Artells. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresaríals (Universitat de Barcelona). M. Liu (Oxford University).

Rafael Barba. Economista. Gestor sanitari jubilat.

Raimon Belenes. Metge. Gestor i consultor sanitari.

Esteve Camprubí. Metge especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Máster en Salut Pública. Secretaria de la Socíetat de Salut Pública de Catalunya i Balears (1998-2002).

Víctoria Camps. Catedràdita emérita de Filosofía Política (Universitat Autónoma de Barcelona).

Montserrat Casamitjana. Metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya íiBalears (2008-2014). Membre del Grup de Recerca de Biología Molecular i del Cáncer (1994-2010).

Merca Casas. Metge. Consultora sanitaria.

Catalina Chamorro. Biologa. Professional de Salut Publica al servei de l'AdministracióLocal. Presidenta de la Socíetat de Salut Pública de Catalunya i Balears (2015-2017).

José lgnacio Cuervo. Metge jubilat.

Anna Estany. Catedrátíca de Filosofía de la Ciència (Universitat Autónoma de Barcelona). Coautora, conjuntament amb Angel Puyol, de "Filosofía de la Epidemiología Social".

Josep Farris. Metge inspector de la Seguretat Social, concurso oposición INSALUD 1980. Diplomat en Epidemiologia (Universitat de Lyon). President de la Societat de SalutPública de Catalunya i Balears (2000-2004).

Emely Ferrer. Economista. Exdirector d' Economia i Finances de l'Hospital Vall d'Hebron.

Joan Gene. Col·laborador de l'Observatori Europeu de Politiques i Serveis Sanitaris de l'Organítzacíó Mundial de la Salut.

Caries Albert González. Máster en Salut Pública i doctor en Medicina. Investigador emérit ICO. Vicepresident de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (1984 -1989).

Ricard Gutiérrez. Doctor en Medicina.

Rafael Manzanera. Doctor en Medicina PhD. Expresident de SESPAS (Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitaria).

Josep Marti Valls. Doctor en Medicina, jubilat. Exercici clínic i de gestió a l'Hospital Vall d'Hebrón.

Josep María Sabaté. Economista. Gestor de serveis sanitaris. Exdirector del Servei Català de la Salut.

Emilia Sánchez. Doctora en Medicina i Cirurgía (Universitat de Barcelona). Máster en Salut Pública (University of California, Los Angeles). Presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya í Balears (2005-2008). Professora titular de la Universitat Ramon Llull.

lsabel Sierra. Doctora en Psicologia. Professional de Salut Pública al servei de l'Administració Local.

Pilar Solanes. Metgessa de Salut Pública.

Eduard Spagnolo. Doctor en Medicina i Círurgia, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Epídemíóleg de Sanitat Nacional.

Carme Valls. Metgessa.

Joan Ramon Víllalbí. Doctor en Medicina (Universítat de Barcelona). Máster en Salut Pública (Yale University). President de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (1993-1997). President de SESPAS (Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitaria).

Francesca Zapater. Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Membredel FOCAP (Forum Catalá d'Atenció Primaria).