Què pot i què no pot fer-se en cada fase de desconfinament

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dimarts un pla de desescalada en la lluita contra el coronavirus que tindrà quatre fases abans d'arribar a una "nova normalitat", començant per una "fase zero" o de preparació.





Esbrina quines activitats es podran fer i quines no en cada fase del pla de desconfinament de l'Executiu.





FASE ZERO O DE PREPARACIÓ





- Sortides individuals per fer exercici, previstes per al 2 de maig.

- Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a atenció individual dels clients, com restaurants servei de menjar per poder dur a domicili sense consum en el local. El servei haurà de prestar-se amb la màxima protecció.

- Obertura d'entrenaments individuals d'esportistes professionals i federats i l'entrenament bàsic de lligues professionals.

- Al llarg d'aquesta fase zero es va a intensificar la preparació de tots els locals públics amb senyalització i mesures de protecció per preparar el començament de la següent fase.





FASE 1 O FASE INICIAL





- En funció dels criteris es permetrà l'inici parcial de certes activitats, obertura d'el petit comerç sota condicions estrictes de seguretat excepte els centres o grans parcs comercials "on són més probables les aglomeracions i s'incrementa més la mobilitat per desplaçar-se fins a ells".

- En restauració, es permetrà l'obertura de terrasses amb limitacions d'ocupació fins al 30 per cent en hostaleria l'obertura d'hotels i d'allotjaments turístics excloent zones comuns i amb determinades restriccions que es plantejaran en una ordre pel Ministeri de Sanitat.

- En l'obertura de locals a la fase 1 s'inclourà un horari preferent per als majors de 65 anys que són el col·lectiu més vulnerable al Covid-19.

- En el sector agroalimentari i pesquer es reprendran les activitats que mantenien restriccions.

- Els llocs de culte podran obrir limitant aforament a un terç.

- Al àmbit esportiu es preveu l'obertura de centres d'alt rendiment amb mesures i higiene i protecció reforçades i si és possible torns i si és possible es permetrà l'entrenament mitjà en lligues professionals.









FASE 2 O FASE INTERMÈDIA





- En restauració, s'obrirà espai interior dels locals amb limitació d'aforament a un terç, garanties de separació i només per a servei de taules.

- Tot i que el curs escolar començarà al setembre, en aquesta fase es recullen excepcions amb tres propòsits: activitats de reforç, garantir que els menors de sis anys puguin acudir si tots dos pares han de treballar presencialment i per celebrar la EBAU.

- Represa de la caça i pesca esportiva.

- Obertura de cinemes, teatres auditoris i espais similars amb butaca preassignada i limitació d'aforament d'un terç.

- Seran possibles visites a monuments i equipaments culturals com sales d'exposicions, sales de conferències amb un terç de l'aforament habitual.

- Es podran celebrar espectacles culturals amb menys de 50 persones en llocs tancats amb un terç de l'aforament i a l'aire lliure seran possibles quan congreguin a menys de 400 persones sempre que sigui assegut.

- Els llocs de culte hauran de limitar el seu aforament al 50 per cent.









Cronograma facilitat pel Govern central sobre el pla de desescalada





TERCERA FASE O FASE AVANÇADA





- Un cop es compleixin marcadors es flexibilitzarà la mobilitat general però amb recomanació d'ús de la màscara fora de la llar i dels transports públics.

- En l'àmbit comercial, s'ha de limitar l'aforament al 50 per cent i es fixarà una distància mínima de dos metres.

- En restauració es flexibilitzaran les condicions d'aforament i d'ocupació si bé amb estrictes condicions de separació entre el públic.





