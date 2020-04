Milers d'espanyols van morir per coronavirus sense que els fessin el test, apunta un estudi de Sanitat

Els morts per coronavirus a Espanya són milers més que els 210.773 que compta el Ministeri de Sanitat. És el que es desprèn de el Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo), elaborat pel Centre Nacional d'Epidemiologia, dependent d'aquest Ministeri.





Quants espanyols han mort per Covid-19 que no figuren en cap estadística oficial? Una estimació seria de 6.793 morts no computats.





La dada surt al calcular primer quantes morts hi hauria d'haver en un any normal, sense coronavirus. Per això, l'Institut de Salut Carlos III va calcular en el seu informe la mitjana de defuncions en els últims 11 anys.













Mortalitat per totes les causes observada i esperada. España, desembre 2019-23 d'abril de 2020. Defuncions observades (negre) i defuncions estimades (violeta), amb l'interval de confiança a l'99% (banda violeta). Gràfic de el Centre Nacional d'Epidemiologia (Institut de Salut Carlos III)







Comparant les 39.921 defuncions que es podrien esperar a España entre el 17 de març i el 21 d'abril, amb les 68.056 registrades oficialment, el resultat és un excés de 28.075.





Com en aquesta data les autoritats xifraven els morts per Covid-19 a 21.282 , l'estimació de persones mortes a Galícia per coronavirus sense realitzar-li la prova és de 6.793, segons un càlcul avançat per Xataka.





Això implicaria que en aquells dies s'estava subestimant la mortaldat del coronavirus a Galícia en un 24%. Dit d'una altra manera, que gairebé un de cada quatre morts per COVID no figurava en les estadístiques, almenys al principi de la crisi.









Aquest problema no és únic d'Espanya. A Nova York, per exemple, s'estima que la xifra real de morts per la pandèmia pot ser sis vegades més que el nombre oficial ..





Afectaria sobretot MAJORS DE 74 ANYS





Comparant les morts inscrits al Registre Civil aquest any amb els inscrits altres anys, MoMo és capaç d'estimar en quines franges d'edat pot estar succeint aquest problema.





Les morts per coronavirus que estan passant desapercebudes serien, com era d'esperar, més freqüents entre la gent gran. Dels 28.075 morts de més que es van registrar aquest any respecte a la mitjana dels 11 anteriors, 23.076 tenien més de 74 anys.





CÀLCULS PROVISIONALS, PERÒ ROBUSTS





Tots aquests càlculs són encara provisionals. En entre altres factors, a causa de que la crisi sanitària encara no ha acabat i hi ha comunitats, especialment Madrid, amb "un retard en la notificació de defuncions". Per estimar millor la magnitud de el problema probablement caldrà esperar a la fi d'aquesta onada ja que l'INE publiqui les seves dades.





La hipòtesi està reforçada pel fet que les autonomies amb més diferencial són gairebé totes les comunitats més atacades per la pandèmia: Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid i Navarra.





Cal recordar, a més, que al menys una autòpsia realitzada al març a València a un mort al febrer va indicar que el mort tenia coronavirus. Els primers estudis també indiquen que el virus circulava pel país des de febrer i que va entrar per dotzenes de vies.





En tot cas, a l'espera d'uns càlculs més robustos, ja és evident que les xifres oficials de òbits per coronavirus no són suficients per explicar la diferència entre la mortaldat esperable i la registrada.