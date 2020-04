Francisco Reynés: "És important contribuir des del sector privat a pal·liar els efectes de la crisi en el teixit productiu i acompanyar les famílies"

Naturgy va obtenir un benefici net de 199 milions d'euros en el primer trimestre de l'any. El resultat brut d'explotació (Ebitda) de l'energètica presidida per Francisco Reynés a finals del primer trimestre es va situar en 944 milions d'euros, un 15,6%.





Excloent els elements no recurrents, el benefici net ordinari de el grup va ascendir a 305 milions d'euros mentre que el seu Ebitda ordinari va arribar als 1.102 milions d'euros a tancament de març. El grup destaca que l'impacte del Covid-19 en els resultats d'aquest primer trimestre va ser "limitat", ja que les seves conseqüències econòmiques van començar tot gradualment en l'evolució de la companyia només a partir del mes de març.





Naturgy ha advertit que l'impacte de la pandèmia ha estat "notable" en la demanda de gas i electricitat a Espanya i Llatinoamèrica, així com en un escenari desafiant en el mercat internacional de GNL i en la depreciació de divises en països clau de l'Amèrica Llatina . Per això, espera que el Covid-19 tingui "un major impacte" en els seus resultats durant el segon trimestre del l'any.





NO VEU POSSIBLE DONAR 'GUIDANCE' PER 2020



Per això, davant les importants incerteses de l'entorn pel Covid-19, Naturgy considera que "no és possible ni prudent" fer un 'guidance' per a aquest 2020, tot i que avança que les seves línies de gestió prioritàries per a l'any se centren en, entre altres, "mantenir una elevada liquiditat, una còmoda posició de balanç i flexibilitat així com fer ús dels mecanismes de revisió ordinaris i extraordinaris previstos en els contractes d'aprovisionament de gas per adaptar-los a les condicions de mercat".





Així mateix, Naturgy accelerarà les seves iniciatives de transformació per millorar en eficiència i flexibilitat i en assignació de recursos davant el nou escenari; i continuarà analitzant oportunitats de creixement i de rotació d'actius que contribueixin a la millora del perfil de risc de la companyia i a la creació de valor.





Pel que fa a les inversions de el grup en el trimestre, van ascendir a 201 milions d'euros, afectades per un menor creixement de les mateixes en xarxes de gas i per una desacceleració en altres projectes.





El 55% de l'total (111 milions) es van destinar a inversions de creixement, incloent projectes renovables a Espanya i a Austràlia i Xile.





La companyia preveu invertir en desenvolupament renovable més de 350 milions d'euros addicionals a Espanya i a nivell internacional en el que queda d'exercici.





De cara a la crisi pel Covid-19, la companyia ha reforçat la seva liquiditat en tancar amb èxit una emissió de bons a cinc anys per import de 1.000 milions d'euros a tipus fix amb un cupó anual de 1,25% i continua mantenint una àmplia diversificació de fonts de finançament.





Així, compta amb una liquiditat disponible de gairebé 9.600 milions d'euros, sense incloure el flux de caixa operatiu generat pel negoci de manera continuada.





RETALLA EN 258 MILIONS EL SEU DEUTE NET



El 31 de març, el deute net de l'energètica se situava en els 15.010 milions d'euros, 258 milions menys que al tancament del 2019, després dels 755 milions d'euros destinats a el pagament de dividends i la compra d'accions pròpies.





D'aquesta manera, la ràtio deute net/Ebitda era de 3,4 vegades, en comparació amb les 3,3 vegades a tancament de l'exercici 2019. El cost mitjà del deute financer brut en el primer trimestre es va situar en el 3,0 %, davant el 3,2% de el mateix període de l'any anterior.





ACCIONS DAVANT EL CORONAVIRUS



Així mateix, la companyia ha intensificat les seves accions enfront del Covid-19 per donar suport a clients i proveïdors i té actives nombroses iniciatives que donen cobertura financera i social a més de 10 milions de llars i professionals.





Igualment, ha estat proactiva en la definició d'un pla de tornada a l'activitat dels seus empleats i afronta un retorn esglaonat de la plantilla, seguint les directrius de les autoritats sanitàries i tenint cura de la seguretat i salut dels seus treballadors.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha remarcat "la importància de contribuir des del sector privat a pal·liar els efectes de la crisi sanitària en el teixit productiu espanyol i acompanyar les famílies".





"Naturgy facilita mesures de caràcter econòmic i social que permetin a tots els col·lectius afectats reprendre el camí de creixement més aviat millor. Creiem que el valor de les companyies va més enllà de les mètriques financeres i incorpora tots els aspectes relacionats amb la contribució a la societat, que es fan especialment notables en temps de crisi com l'actual", ha destacat.





