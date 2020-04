Les CCAA hauran de preparar un pla de reacció ràpida davant d'un possible rebrot

Les comunitats autònomes hauran de tenir preparat un pla de reacció ràpida en matèria d'assistència sanitària davant un possible "rebrot intens" derivat del procés de desescalada en quatre fases que arrencarà el 4 maig, segons el 'Pla per a la transició cap a una nova normalitat' que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres i que ha explicat el president de Govern, Pedro Sánchez, en la posterior roda de premsa.









En ella, Sánchez ha destacat els dos criteris que han de complir les comunitats autònomes per avançar en cada fase complint una sèrie de característiques sanitàries. En primer lloc, les "capacitats estratègiques" de el sistema sanitari, tant en Atenció Primària com en atenció hospitalària, vigilant, per exemple, el nombre de llits de cures intensives disponibles.





En segon lloc, el Govern vigilarà la "situació epidemiològica" de cada territori, és a dir, el "diagnòstic i identificació de la situació concreta de la pandèmia", per permetre a cada territori que passi a la següent fase de desconfinament.





En aquest sentit, el pla apunta que el procés de transició requereix informació sòlida sobre l'evolució de la pandèmia i la capacitat dels serveis d'atenció sanitària, "de manera que es possibiliti anar calibrant la intensitat de les mesures de confinament amb la major agilitat possible i minimitzant el risc d'un rebrot incontrolat de l'epidèmia ".





Així, les fases de desescalada vindran determinades per la situació de cada un dels territoris en quatre àmbits principals: capacitats estratègiques, que inclouen una assistència sanitària reforçada, un model eficaç i segur d'alerta i vigilància epidemiològica, una capacitat de detecció i control precoç de les fonts de contagi i un reforç de les mesures de protecció col·lectiva; indicadors de mobilitat; indicadors econòmics, i indicadors socials.





El Govern estima que, "per a una assistència sanitària reforçada, la suficiència de la capacitat assistencial, tant en assistència primària com als hospitals i UCIs, és fonamental per a la gestió de la pandèmia, així com per poder reprendre l'assistència habitual de pacients amb patologies diferents de covid-19 ".





Per això, les comunitats autònomes han de preparar un pla de reacció ràpida que abordi com es afrontaria l'increment de necessitats de llits d'aguts i UCIs, de recursos humans especialitzats, d'equips i materials necessaris (EPI, proves diagnòstiques, medicaments, etc. ) "en el cas d'un hipotètic rebrot intens".





A més, s'han d'adoptar aquelles mesures que assegurin que els hospitals i els centres sociosanitaris implementen les mesures de control de la infecció correctes, tant per a treballadors com per a pacients admesos per altres causes.





SISTEMA D'INFORMACIÓ EPIDEMIOLÒGICA

Pel que fa a el model eficaç i segur d'alerta i vigilància epidemiològica, per evitar en retards en la notificació de nous diagnòstics o en alertes massa tardanes que impedeixin una reacció ràpida, el Govern estableix la necessitat de configurar un sistema d'informació epidemiològica basat en sèries de dades de màxima fiabilitat, elaborades amb criteris homogenis per a tot el territori nacional, amb un nivell de desagregació per àrea de salut ".





El tercer aspecte, referit a la ràpida identificació i contenció de les fonts de contagi, és considerat en el pla "indispensable" per aixecar el confinament.





Això, passaria pel diagnòstic de simptomàtics en estadis inicials de la malaltia (el que requereix augmentar la capacitat de diagnòstic en atenció primària), l'aïllament de casos (habilitant hotels o altres instal·lacions d'ús voluntari, quan l'aïllament efectiu dels casos lleus no pot realitzar-se en el seu propi domicili), el traçat i quarantena de contactes sempre garantint l'anonimat i la privacitat de la informació i la identificació proactiva de asimptomàtics en col·lectius d'interès (per exemple, en residències geriàtriques o en llocs especialment afectats).





Finalment, en quart lloc, requereix un reforçament de les mesures de protecció col·lectiva mitjançant la disponibilitat i ús de material de protecció entre la població general, així com la difusió i implementació de pràctiques higièniques i de distanciament social que, al seu parer, "és una capacitat estratègica que ja es troba en avançat estat de desenvolupament "si bé," en la mesura que la malaltia persisteixi ", requeriria un" impuls sostingut "per part de les autoritats sanitàries en el reforç de les advertències i recomanacions a la població i els professionals.





Davant la complexitat de la situació i la naturalesa "imprevisible i dinàmica" de la seva evolució el Govern aposta per un "enfocament prudent, amb fites que s'aniran assolint successivament i que podran ser reajustats en cas que sigui necessari" per evitar retrocessos.





PARÀMETRES PER A DECISIONS

Per a això, apel·la als principis de "precaució i cautela", juntament amb el de proporcionalitat, per guiar la valoració de totes les dades i la presa de decisions. Els paràmetres els valors són necessaris per avançar en la desescalada, i dels que cal un seguiment continu, es plasmaran en un panell d'indicadors integral únic que ajudarà a la gradació de la intensitat i velocitat de desconfinament".





Aquests paràmetres fonamentals per a la presa de decisions seran de salut pública, a partir de les dades que avaluen les citades quatre capacitats estratègiques i l'evolució de la situació epidemiològica; de la mobilitat (tant dins de país com entre municipis / entre províncies i internacional), "molt vinculada a un possible augment de el risc de contagi"; de la dimensió social (impacte de la malaltia, el confinament i la desescalada en els col·lectius socials més vulnerables, en particular els grans) i d'activitat econòmica (avaluació de la situació per sectors, especialment aquells amb més capacitat d'arrossegament i els més durament afectats per la crisi).





Els indicadors qualitatius i quantitatius de salut pública incorporen dos grans apartats: la informació epidemiològica i la de capacitats sanitàries.





Pel que fa a la informació epidemiològica requerirà dades indicadors generals diaris com el nombre de casos amb símptomes compatibles amb Covid-19, casos confirmats per laboratori, casos hospitalitzat i no hospitalitzats, ingressats a UCI, morts, dades de residències d'ancians, nombre de PCR realitzades i resultats.





Així mateix, inclourà indicadors sobre la capacitat dels serveis de salut pública, com el nombre de professionals dels serveis de vigilància epidemiològica dedicats a la resposta de covid-19, i indicadors més específics com l'avaluació de la detecció primerenca, el percentatge dels casos amb símptomes compatibles de covid-19 en els quals s'ha realitzat una prova diagnòstica, percentatge de casos nous que no són contacte de casos confirmats coneguts, avaluació de l'aïllament precoç dels casos confirmats i de el control dels contactes dels casos confirmats, el nombre de contactes estrets identificats per cas i el percentatge de contactes estrets que desenvolupen símptomes durant el seguiment i són confirmats.





També inclou indicadors de capacitat de sistema sanitari, com l'ocupació UCIs covid-19 / no covid-19 i de llits d'aguts, material en estoc (EPI, PCR, hisops, envasos, medicació crítica, solucions hidro-alcohòliques), respiradors de reserva, capacitat diagnòstica dels laboratoris i centres no sanitaris en disposició de medicalitzar.