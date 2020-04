La Generalitat no assistirà a la comissió de CC.AA. del Senat

La Generalitat no acudirà aquest dijous a la Comissió General de les Comunitats Autònomes en la qual el Govern central i les autonomies debatran sobre la gestió de la crisi causada pel coronavirus, han explicat fonts de la Generalitat.









Segons publica 'La Vanguardia', l'Executiu català ha optat finalment per no acudir a aquesta trobada, malgrat que en un inici estava previst que fos la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó.





Les fonts del Govern ja citades han afirmat que han decidit no assistir a la comissió perquè consideren que no han de donar explicacions sobre la gestió del coronavirus al Senat, sinó al Parlament: "Nosaltres les explicacions les donem al Parlament", i menys quan la trobada és iniciativa del PP, afegeixen.





A més, critiquen que la reunió sigui presencial, ja que consideren que "no tenen sentit els desplaçaments", com ja va advertir Budó dilluns en roda de premsa.





La portaveu de la Generalitat ha assegurat que seria ella la que participaria en aquesta reunió en representació de la Generalitat, però va demanar que fos telemàtica per evitar "desplaçaments innecessaris".





Així, ha avisat que el Govern valoraria si assistir o no a la comissió si no hi havia possibilitat de celebrar-se de manera telemàtica: "El valorarem", però finalment la trobada serà presencial aquest dijous al Senat.





La decisió de no acudir es va prendre dimarts en la reunió de Consell Executiu i es va acordar per "unanimitat", de manera que tant JxCat i ERC estan d'acord en aquesta qüestió, han afegit les fonts de l'Executiu.





Fins ara la Generalitat havia participat en totes les reunions convocades pel Govern per abordar la crisi sanitària, tot i que el Govern ha estat molt crític amb la gestió de l'Executiu de Pedro Sánchez i l'últim capítol s'ha produït arran de el pla de desconfinament presentat el dimarts pel president de Govern.