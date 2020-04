"Quin és el somni dels que estan desperts? L'esperança", deia Carlemany, l'emperador d'Occident. Aquesta esperança és la que ens manté a milions de persones que ens trobem confinats a l'espera de guanyar-li unes quantes batalles a l'virus assassí que tantes vides s'està portant per davant. En això estem ara i ho estarem durant un llarg període de temps, no ens enganyem.









Aquest dimarts, el president de govern, Pedro Sánchez tornava a comparèixer davant els mitjans de comunicació per explicar el pla de desconfinamiento que ha preparat el govern, de moment, i que segons les seves paraules serà gradual i coordinat, a més de asimètric. Unes mesures que alguns consideren conservadores i altres arriscades. Com en qualsevol tema, mai plou a gust de tothom, és una cosa que tenim assumit els soferts ciutadans/es.





La compareixença de el president Sánchez era esperada amb il·lusió, esperança i pensant que, com els mags, el president trauria del barret de copa una carta que anava a permetre, en un obrir i tancar d'ulls, tornar a mesos enrere on no hi havia pandèmia i tots gaudíem de la vida diària amb gairebé total llibertat. Quina gran mentida hem volgut empassar-nos! Res serà igual i tot està ara qüestionat, inclòs el model de societat que en situacions com se li ha vist el bo, però també el pitjor de les persones que la formen.





Francis Bacon, advocat, escriptor, filòsof, jutge i polític que va ser a més el pare de l'empirisme filosòfic, assegurava fa uns quants segles que "L'esperança és un bon esmorzar, però un mal sopar". A hores d'ara alguns han de creure que estan en l'esmorzar, altres, en canvi que ja ha arribat el sopar. Que cadascú triï l'àpat que li vagi millor per seguir alimentant la il·lusió de la marxa enrere, sense bestiola. Sigui com sigui, està clar que res serà igual, al menys per als que fan temps que han deixat de somiar desperts i només quan dormen, els somnis sense controlar-los, els vénen a visitar de tant en tant, segons deia les fades si creuen en elles.





Malgrat tot, cal anar cremant etapes del desconfinamient, amb la il·lusió que suposa sortir al carrer, passejar, mirar l'entorn, respirar, gaudir de les petites coses que només es valoren quan no les tens, i seguir sent positiu amb la esperança d'una vida, millor?, diferent? O senzillament amb una existència en què cal seguir lluitant perquè la depressió no faci també estralls en la salut de les persones. Esperança, una paraula que avui més que mai cal no rebutjar-la, perquè com exposava el poeta de la generació del 27, Jorge Guillén "quan un perd l'esperança es torna reaccionari".