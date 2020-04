El Govern demana substituir les províncies per àrees sanitàries en el desconfinament

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha criticat aquest dimecres que el Govern central fixi la província com a unitat bàsica territorial per dur a terme el seu pla de desconfinament , i ha demanat que es faci des de les regions sanitàries i les àrees bàsiques de salut.





"El Govern espanyol es torna a equivocar en fixar la província com la unitat bàsica territorial per al desconfinament. Les províncies no responen a criteris sanitaris ni funcionals", ha manifestat en roda de premsa telemàtica des del Palau de la Generalitat.





Segons Budó, desconfinar sobre la base de regions i sectors sanitaris és "el més adequat i respon a la situació real del territori", i ha assegurat que altres comunitats, fins i tot algunes governades pel PSOE --com Castella-la Manxa--, també demanen un desconfinament més racional que no es regeixi per les províncies.





Després de reivindicar el pla de desconfinament del Govern, ha cridat a l'Executiu central a treballar per buscar la manera de fer compatibles tots dos plans: "No té sentit que un ciutadà de Bellver (Lleida) es pugui desplaçar a Lleida i no a Puigcerdà (Girona)".









La també consellera de Presidència ha afegit que tampoc comprenen que el Govern espanyol fixi un calendari de desconfinament "tan precís en el temps" d'unes 8 setmanes per arribar a la denominada nova normalitat.





"És una imprudència dir que al juliol entrarem en una nova normalitat, just quan una part dels ciutadans podria començar les vacances, i això podria provocar concentracions poblacionals en zones turístiques", ha advertit.





MAJOR ÍNDEX DE CONTAGI





La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha insistit que "el comportament de l'epidèmia és diferent segons el territori", pel que ha subratllat la importància d'adaptar el pla de desconfinament.





Actualment, les zones amb l'índex de contagi més elevat són el Barcelonès nord, litoral i oest; Vallès Occidental (Barcelona) oest; i Pla de l'Estany i Gironès (Girona).





CONTROL DELS CONTAGIATS





Budó ha apel·lat "a no abaixar la guàrdia ni donar la sensació d'una falsa seguretat", també perquè creu que el pla de desconfinament del Govern central no precisa com faran el control i el seguiment dels contagiats per garantir el seu aïllament.





"És un calendari tan curt de 8 setmanes, aquesta absència podria esdevenir una imprudència. El Govern ha d'aclarir com, qui i quan es farà el seguiment de l'evolució de la pandèmia", ha reclamat.





"MONÒLEGS" DE SÁNCHEZ





"Aquestes conferències no són conferències, ni diàleg ni col·laboració. Són monòlegs del president del Govern espanyol davant els presidents autonòmics", ha retret Budó, que ha insistit plantejar que aquesta reunió se celebri el dissabte i no els diumenges per debatre i consensuar les decisions que Sánchez anunciï.





Preguntat per si el president de la Generalitat, Quim Torra, es planteja no tornar a participar en aquestes reunions, Budó ha assegurat que no l'han abordat, i creu seria bo que el Govern d'Espanya aprofités "l'experiència i el coneixement de 37 anys de gestió "que té la Generalitat de la sanitat catalana.





PLA PSICOSOCIAL





En la seva intervenció, el conseller d'Interior, Miquel Buch, també ha retret que en el pla hi ha una manca de concreció tècnica així com un pla psicosocial, com havia plantejat la Generalitat per a les persones que han patit el confinament.





"El que va aprovar la Generalitat era pensant en com atendre millor a les persones, siguin d'on siguin i visquin on visquin, no pensant en 'la unitat d'Estat' i que 'tots siguem iguals'", ha emfatitzat el titular d'Interior.