Els EUA reconeixen que no coincideix amb Espanya pel que fa a Veneçuela però assegura que el diàleg és "pròxim"

L'enviat especial dels Estats Units per a Veneçuela, Elliott Abrams, ha reconegut aquest dimecres que el país nord-americà no coincideix "a el cent per cent" amb el Govern espanyol sobre la situació que travessa el país caribeny i el pla de transició presentat per Washington.









"No puc dir que estem a el cent per cent d'acord sobre la situació a Veneçuela, però tenim una comunicació propera i parlem d'això freqüentment", ha expressat l'emissari nord-americà durant una teleconferència a la qual ha tingut accés el diari local 'El Universal '.





En aquest sentit, Abrams ha asseverat que el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, conversa sovint amb la seva homòloga espanyola, Arancha González Laya, mentre es troba, a més, en contacte amb l'ambaixador espanyol a Washington, Santiago Cabanas.

No obstant, ha lamentat que no s'hagi pogut negociar amb el Govern de el president veneçolà, Nicolás Maduro, atès que "no estan disposats a tenir discussions serioses sobre la seva renúncia ni sobre la tornada a la democràcia".





Espanya, després de conèixer el pla de transició de Washington, ha defensat una "solució negociada, dirigida pels propis veneçolans, que permeti una sortida de la crisi mitjançant la celebració d'eleccions presidencials i legislatives amb plenes garanties democràtiques".





En l'últim any, Espanya i Estats Units han compartit l'objectiu que la crisi de Veneçuela es resolgui amb eleccions presidencials lliures i amb garanties, però han tingut diferències sobre com arribar a aquest objectiu.





Actualment, la posició espanyola no és igual que la d'altres socis de la UE en relació amb la proposta d'Estats Units de crear un "Consell d'Estat" en què estiguin Govern i oposició, que serveixi com a govern de transició i en el qual no estiguin ni Maduro ni el líder opositor i autoproclamat "president encarregat", Juan Guaidó.





La setmana passada, el mateix Abrams va assegurar que "molta gent" dins i fora del "règim" de Maduro estaria sospesant el pla proposat per la Casa Blanca per iniciar una "transició democràtica" a la nació caribenya.





Encara que va refusar donar noms, l'enviat nord-americà va aclarir que es tracta de "molta gent de dins i fora de el règim" que ha començat a fer preguntes a Washington, com ara la composició de el Consell d'Estat i quan anar a les urnes. Preguntes que ha qualificat com "serioses".





LA PROPOSTA DELS EUA

El pla de transició per a Veneçuela dissenyat per Washington suposa que Maduro i Guaidó "es facin a un costat" perquè diputats 'chavistes' i opositors creuen un Consell d'Estat que guiï a el país cap a unes eleccions presidencials "lliures" en sis o dotze mesos .





Segons aquest Marc per a la Transició Democràtica a Veneçuela, Maduro desapareixeria de el mapa polític - "mai tornarà a governar" -, mentre que Guaidó seguiria com a cap de l'Assemblea Nacional i podria ser candidat.





Pompeo, quan va presentar el pla, va puntualitzar, a més, que si les parts accedeixen a aquesta 'full de ruta', Estats Units aixecarà les sancions. Fins que hi hagi eleccions "lliures", la "brutalitat" hagi acabat i les "forces de seguretat estrangeres" hagin sortit de Veneçuela, "la pressió augmentarà", va avisar llavors Washington.