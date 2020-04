Panorama negre del Consell General d'Economistes: atur fins al 22% i caiguda del PIB

El Consell General d'Economistes (CGE) estima que el PIB espanyol es contraurà al voltant del 10,8% aquest any com a conseqüència de la crisi sanitària del Covid-19, al temps que la taxa d'atur se situarà entre el 21% i el 22%, per a posteriorment registrar un creixement del 3,5% el 2021 i una reducció de la taxa d'atur fins al 17%. A més, estima que el dèficit públic podria pujar fins al 15% aquest any i el deute arribar al 125% del PIB.





Així es desprèn de l'observatori financer del Consell corresponent a l'abril, en què els economistes assenyalen que la caiguda del 5,2% del PIB registrada el primer trimestre, segons les dades publicades per l'INE es deu a la reducció del consum (-5,1%) i de la inversió (-5,3%) els economistes assenyalen que les variacions més destacables s'han produït en el consum privat de les llars (-7,5%) i la construcció (-9, 6%), al que se suma el retrocés de l'12,6% en l'índex general de comerç al per menor, enfront de l'alça de l'8,9% de l'alimentació.





No obstant això, consideren que serà al llarg del segon trimestre i el següent quan es reflectiran "més àmpliament" encara els efectes de la crisi en l'ocupació, el consum, la inversió o les exportacions, a més del turisme, "un dels sectors més afectats i dels que més difícil té la remuntada".





Tot i el pla de transició cap a la "nova normalitat" presentat pel president de Govern, Pedro Sánchez, des del Consell General d'Economistes consideren que "encara hi ha molta incertesa sobre la durada de la crisi sanitària i per tant de la recuperació de la activitat econòmica".





Atès que la recuperació de l'activitat serà "gradual i lenta" per províncies i per sectors, preveu que el PIB es contregui al voltant del 10,8% el 2020, amb una recuperació en 2021 de prop del 3,5%.





El president del Consell General d'Economistes d'Espanya, Valentí Pich





Pel que fa a l'ocupació, assenyala que l'efecte del Covid-19 ja s'està constatant, després de l'EPA que eleva la taxa d'atur al 14,4%, amb 3.310.000 d'aturats i pels 4 milions de treballadors afectats per ERTO . Així, estima que la taxa d'atur es trobarà a final d'any entre el 21% i el 22%, amb una reducció fins al 17% l'any que ve.





EL DÈFICIT PODRIA ARRIBAR AL 15% DEL PIB I DEUTE EL 125%





De la mateixa manera, el CGE assenyala que els propers mesos estaran marcats per una reducció dels ingressos públics, fonamentalment per la baixada de la recaptació d'impostos, i un increment de la despesa pública per fer front a l'emergència sanitària i social en primer lloc i també econòmica.





Com a conseqüència, el dèficit s'incrementarà fins situar-se entre el 13% i 15%, mentre que el deute, a l'escenari més optimista, podria centrar-se en el 113%. Referent a això, apunta que cal tenir en compte que, si les necessitats de finançament ascendeixen a 300.000 milions, que suposen un 25% del deute a finals de 2019, aquesta es podria situar a final d'any entre el 120% i el 125% del PIB.





Per això, subratlla la importància que es mantingui controlada la prima de risc donat l'augment del dèficit i deute, i la necessitat que se segueixin finançant a tipus molt baixos.





Igualment, els economistes al·ludeixen a l'efecte en els mercats financers, tant de renda variable com de renda fixa, amb caigudes voluminoses en el primer trimestre, encara que amb una recuperació gradual dels índexs borsaris en les últimes setmanes per les intervencions dels bancs centrals.





En el cas espanyol ha passat del 80% en el moment més àlgid de la crisi a l'actual 30%, lluny encara del nivell precrisi. "En un moment en què la previsió d'estalvi pot situar-se en màxims, al voltant del 14%, la volatilitat no ajuda a invertir aquest estalvi", expliquen.





El Consell General d'Economistes veu "fonamentals" les decisions que es prenguin en el si de la Unió Europea per enfrontar-se a aquesta recessió que "afecta tots els països i en major mesura a Espanya, Itàlia i França".