El Govern central separa els passejos de persones grans i nens i deixa fer esport de 6 a 10 i de 20 a 23

El Govern espanyol ha establert franges horàries per a la sortida de la població al carrer a partir de dissabte que ve dia 2, quan es permeti sortir a les famílies a passejar i a fer una hora d'esport de manera individual.





Les diferents franges horàries són les següents:





- De 06.00 a 10.00 hores i de 20.00 a 23.00 hores: fer esport i passejos per a majors de 14 anys.





- De 10.00 a 12.00 hores i de 19.00 a 20.00 hores: passejos per a majors de 70 anys i dependents.





- De 12.00 a 19.00 hores: passejos per a menors de 14 anys.





Així doncs, es permetrà sortir a fer esport de manera individual i passejar amb una altra persona amb la qual es convisqui una vegada al dia a partir del 2 de maig i en unes franges horàries determinades: entre les 6.00 i 10.00 del matí i entre les 20.00 i 23.00 de la nit, ha anunciat aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa, signant de l'ordre que regularà aquestes pràctiques.









L'esport a l'aire lliure haurà de realitzar-se en el mateix municipi de residència, mentre que en el cas dels passejos no podrà un allunyar-se a més d'un quilòmetre de distància del seu domicili. En la mateixa ordre, es restringeix l'horari dels passejos ja permesos per als menors de 14 anys entre les 12.00 del migdia i les 19.00 hores, amb l'objectiu que les persones autoritzades a sortir de les seves coses una vegada al dia no es concentrin en les mateixes hores.