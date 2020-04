La FIFA i la UEFA discrepen sobre quan ha de tornar el futbol

El president de la comissió mèdica de la UEFA, Tim Meyer, va lamentar la decisió adoptada per França de no acabar la temporada esportiva, perquè creu que és "possible" tornar a la competició amb una planificació en els pròxims mesos, mentre que el seu homòleg de la FIFA, Michel d'Hooghe, s'ha mostrat "més escèptic" a l'hora d'aclarir la tornada per la diferent evolució del coronavirus en funció de cada país.









"Respectant plenament la llei local, crec que és possible predir el reinici de les competicions suspeses durant la temporada 2019-2020", va assegurar el professor alemany Tim Meyer en un comunicat. "Totes aquelles institucions que planegen reprendre la competició proporcionaran un protocol integral", ha recordat.





Per contra el professor Meyer, a la FIFA, el responsable del comitè mèdic, el belga Michel d'Hooghe, és "molt escèptic" sobre la tornada a la competició, segons ha explicat en una entrevista amb la BBC. "La situació és diferent en cada país i el bec no s'arriba a tot arreu al mateix temps", ha apuntat.





"A dia d'avui no estem preparats per a la represa de les competicions de futbol", va afegir el metge, ex membre de Comitè Executiu de la FIFA i expresident de la Federació Belga de Futbol, Michel d'Hooghe.