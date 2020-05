VÍDEO: Agbar dóna suport als seus treballadors aquest 1r de Maig: "Gràcies, moltes gràcies a tots"

Aquest 1r de maig també serà diferent per als empleats d'AGBAR, la vocació de servei i el seu fort compromís amb la societat constitueixen la millor garantia per al bon funcionament d'un servei bàsic i essencial com l'aigua. Per a l'empresa amb centres a tot Catalunya en els moments difícils és quan més cal valorar als que sempre estan al nostre costat.





En paraules d'AGBAR "el més essencial és tenir cura de tots els membres de la societat sense deixar ningú enrere. Perquè som un i junts som més forts".





Amb un VIDEO ple de solidaritat l'empresa de gestió del Cicle de l'Aigua, AGBAR ha volgut en "un dia més important que mai aquest Primer de Maig, Dia Internacional dels Treballadors, que està sent una celebració aquest any molt diferent per la pandèmia del Covid-19. També per als empleats d'AGBAR, la vocació de servei i el seu fort compromís amb la societat constitueixen la millor garantia per al bon funcionament d'un servei bàsic i essencial com l'aigua i la seguretat és fonamental en totes les operacions del grup ".









Per això, AGBAR, en coordinació amb les autoritats sanitàries i les administracions, vol recordar a la societat a la qual li dóna servei que ha reforçat les mesures preventives per protegir la salut de tots els seus treballadors i els ha dotat dels mitjans adequats per adaptar l'operació, assegurant així la continuïtat del servei d'aigües i el correcte funcionament de les instal·lacions, des de les plantes de depuració i potabilització fins a tota la xarxa de subministrament.





Tot aquest esforç col·lectiu permet que cada dia sigui possible que quan s'obri una aixeta, l'aigua continuï arribant amb normalitat a les llars, als hospitals i als centres d'activitat econòmica.





Amb aquest model d'operació adaptada d'AGBAR, els punts més vitals per al cicle de l'aigua, compten amb un sistema d'equips autònoms que asseguren les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, el funcionament de les plantes de tractament d'aigua . L'objectiu és protegir la salut dels treballadors, minimitzant el risc de contagi i garantint la plena normalitat del subministrament d'aigua potable i del sanejament, activitats declarades serveis essencials per la seva estreta relació amb la salut i la higiene.













Aquesta manera de presència comporta el confinament i l'adopció de mesures d'autoprotecció per part dels operaris, que viuen en autocaravanes dins de les instal·lacions mentre duren els seus torns. La seva dedicació i professionalitat, així com la de la resta d'empleats (els que mantenen les seves operacions a peu de carrer, els que segueixen atenent els usuaris per via telemàtica o els que realitzen la seva tasca quotidiana a través del teletreball) constitueix un dels principals actius del grup.









En una situació sense precedent com l'actual el més important és tenir capacitat d'anticipar i estar preparat per saber el que cal fer en tot moment. Tenir cura de la seguretat i la salut dels treballadors és des de sempre una prioritat per AGBAR. Aquesta es tradueix en la millora contínua de tots els seus procediments i en mètodes rigorosos de seguiment i control. Una experiència i una forma de fer que adquireix en aquests temps més rellevància.





Avui, Dia Internacional dels Treballadors (Primer de Maig), en paraules d'AGBAR, "és el millor moment per reconèixer i agrair la gran tasca que realitza aquest gran equip de persones. Gràcies pel vostre esforç i compromís".





VIDEO D'AGRAÏMENT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES D'AGBAR