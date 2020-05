L'Hospital d'Ifema tanca amb un gran ball del personal sanitari

L'Hospital d'Ifema ha complert la seva comesa i per tant, ha estat clausurat. El centre firal convertit en infraestructura sanitària ha aconseguit evitar que la sanitat madrilenya col·lapsés, o al menys, ha estat de gran ajuda dins el col·lapse.









Gairebé 4.000 pacients han passat per aquest recinte que ha estat operatiu al llarg de 40 dies. Els sanitaris han volgut celebrar aquest tancament, que consideren un triomf, amb un gran ball que tenia per objectiu reivindicar una sanitat pública de la comunitat. Tant l'alcalde de Madrid com la presidenta de la comunitat han assistit a l'acte de cloenda.









L'HOSPITAL CONSERVARÀ LA SEVA ESTRUCTURA I ES TORNARÀ A OBRIR SI CAL





El director general d'Ifema, Eduardo López-Portes, ha assegurat que, tot i el tancament de l'hospital, les instal·lacions dels pavellons es mantindran "exactament igual" durant el proper mes. "Seguirem mantenint els llits i l'equip al maig per si es produís algun repunt", ha indicat López-Portes.





Si tot va bé, esperen recollir part de l'hospital "a finals de mes", però es conservaran les instal·lacions necessàries, sobretot les que van a través de les galeries dels pavellons, "per si calgués obrir de nou", cosa que es podria fer "en menys de 48 hores".





Les xifres "positives" d'ingressos i altes han permès que s'avanci el tancament de l'hospital que, al principi, estava previst per a la segona quinzena del mes de maig. "Hem tingut molts menys ingressos dels que esperàvem i també un percentatge d'altes molt ràpid, de manera que no es fa necessari mantenir l'hospital obert", ha assenyalat el director general d'Ifema.